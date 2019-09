Hvad fik en blot 18-årig mand til at dræbe tre fra sin egen familie?

Det er spørgsmålet, som politiet lige nu forsøger at finde svaret på i sagen om baseballspilleren Blake Bivens' dræbte hustru, søn og svigermor.

Det var den 28. august, at Blake Bivens fik den frygtelige besked om, at de tre var blevet dræbt af skud. Politiet anholdt kort tid efter Matthew Thomas Bernard - lillebroren til Bivens' dræbte hustru - som de formoder er gerningsmanden.

Indtil videre har politiet jagtet motivet for drabene, og her kan en telefon blive afgørende. Det skriver CNN.

Blake Bivens mistede tirsdag sin svigermor, hustru og et-årige søn. Foto: Instagram

Telefonen blev fundet tæt på gerningsstedet, og den kan indeholde 'information der kan klargøre motivet for skyderierne', lyder det i en ransagningskendelse fra Pittsylvania County.

Bernards far har efterfølgende bekrætet overfor politiet, at det er den 18-årige mands telefon, der er blevet fundet.

Derudover har en af efterforskerne på politiet kigget på Matthew Bernards sociale medier, og her har han fundet en besked, som også er interessant for efterforskningen, lyder det i kendelsen.

Det fremgår, at Bernard var ved at gå igennem et brud, og i en besked skulle han have skrevet: 'Man skal aldrig undervurdere en Bernard.'

Blake Bivens med sin søn, Cullen. Foto: Foto: Privatfoto, Facebook

Blake Bivens, der er er en del af baseballholdet Tampa Bay Rays i Major League Baseball (MLB), delte efter de brutale drab et opslag på sin Instagram-profil. Her hyldede han sin hustru, søn og svigermor, og samtidig gav han udtryk for den store sorg, han gik igennem.

'For to dage siden blev mit hjerte til aske. Det liv, jeg kendte, er blevet smadret. Smerten, min familie mærker, kan ikke beskrives. Jeg ryster ved tanken om vores fremtid uden dem,' skrev han blandt andet i opslaget, som han havde skrevet til en lang række billeder af de tre dræbte.

Det var Matthew Thomas Bernards egen tante, der ringede til politiet, efter han var mødt op ved hendes dør. Her fik hun et hårdt slag i skulderen, inden Bernard vendte om og løb væk, og der gik ikke lang tid, før tanten hørte skud fra ofrenes hjem.

'Hun fandt et lig i indkørslen og så Bernard løbe fra huset og ind i skoven bag ved med en riffel i hånden,' lyder det i kendelsen fra politiet.

Da politiet ankom, kunne de se, at kvinde der lå dræbt i indkørslen var blevet skudt, og da de gennemsøgte huset, fandt de en kvinde og en lille dreng i en seng - begge dræbt på brutal vis af skud.

Derudover lå familiens hund død i stuen, og der gik ikke lang tid, før politiet kunne anholde Matthew Bernard, der løb nøgen rundt i området.

Matthew Thomas Bernard skal igennem en høring den 6. november.

Det har tidligere været fremme, at den 18-årige mand er psykisk syg, og hans advokat, James Martin, anmodet om, at Bernard bliver mentalundersøgt.