Det kan tage dage, hvis ikke uger at undersøge ulykkesstedet , hvor Kobe Bryant og otte andre personer i en helikopter styrtede i døden i Calabasas, Los Angeles.

Forholdene er nemlig svære at arbejde under for myndighederne, at ofrenes efterladte og sørgende fans bedes holde sig væk.

Det oplyser sheriff Los Angeles County Alex Villanueva på et pressemøde.

»Det er et logistisk mareridt, fordi ulykkesstedet i sig selv ikke er let at komme frem til,« siger han ifølge CNN.

»Hvis du ikke har ID på dig, som viser, at du er lokalt boende, så har du ikke adgang til området.«

Det betyder, at myndighederne blandt andet har sikret sig et område på cirka 1524 meter på jorden og cirka otte kilometer i luften.

De svære forhold betyder også, at der kan gå et stykke tid, før der er sat navne på samtlige ni ofre.

I første omgang fokuserer myndighederne nu på at identificeret ofrene og informeret deres familier.

Indtil videre er det blevet bekræftet, at Kobe Bryant og hans 13-årige datter Giana Maria Onoro omkom i ulykken.

Senere blev yderligere fire ofre identificeret. Det kan du læse mere om lige her.

Dermed mangler vi fortsat at få identificeret tre af ofrene - to passagerer og piloten.

I sin aktive basketballkarriere spillede Kobe Bryant kun for Los Angeles Lakers, som han vandt fem NBA mesterskaber med, inden han stoppede karrieren tilbage i april 2016.

Kobe Bryant efterlader sig konen Vanessa samt tre døtre.