Jens Sejer Andersen, mener, at IOC bør udsætte OL, inden nationale komitéer og atleter tvinger dem til det.

Mens et stigende antal nationale olympiske komitéer opfordrer til udsættelse af sommerens OL, nøler Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Den internationale direktør for organisationen Play the Game, der kæmper for gennemsigtighed i sport, er ikke imponeret over retorikken.

Jens Sejer Andersen påpeger, at IOC for fem dage siden holdt fast i planen om at holde OL til sommer, og da IOC søndag åbnede op for en mulig udsættelse, var det med meldingen om, at beslutningen ville blive taget inden fire uger.

- Det er forståeligt, at IOC har brug for tid til at reorganisere så enorm en begivenhed, men på den anden side har IOC's propaganda i den seneste uge virket virkelig tonedøv, siger Jens Sejer Andersen og fortsætter:

- Jeg tror, at IOC kunne have vundet en del sympati, hvis man for en uge siden havde sagt, "vi ikke ved, hvad vi skal gøre, men det ser ud til at være vanskeligt at gennemføre, så vi arbejder på løsninger". I stedet sagde man at enhver spekulation om at ændre ville være skadelig.

Natten til mandag gjorde Canada det klart, at man ikke agter at sende atleter til OL, hvis det afholdes til sommer. Andre store nationer som Brasilien og Australien har ytret stort ønske om en udsættelse.

Presset vil kun blive større udefra, mener Jens Sejer Andersen.

- Hvis IOC vil opretholde illusionen om, at de er i førersædet i denne kritiske situation, kan de ikke vente fire uger med at træffe beslutningen, for så har andre olympiske komitéer som Canadas allerede besluttet, at de ikke vil.

- Så IOC er under stærkt pres for at reagere. Men det er svært at vide, hvad der sker i kulissen mellem IOC og de japanske værter lige nu, vurderer Play the Game-direktøren.

Han peger desuden på, at mange atleter er begyndt at røre på sig med klare holdninger om, at de ikke vil til Tokyo denne sommer.

- Der er en bevægelse i gang blandt udøverne, som slet ikke er nævnt som nogen, IOC vil konsultere i de næste uger.

- I Tyskland bestræber man sig på at afholde en afstemning blandt udøverne, om de ønsker at rejse til Tokyo. Der er også bevægelser i USA og andre store olympiske nationer, påpeger Jens Sejer.

Derfor forventer han også en meget hurtigere beslutning fra IOC.

- Det er urealistisk at vente i fire uger. Jeg tror, at IOC er nødt til at komme med et klart signal inden ugens udgang, ellers løber situationen ud af kontrol for IOC.

- IOC kan stadig hævde, at man selv har fat i den lange ende, da man suverænt bestemmer vilkårene for OL, men hvis tilstrækkeligt mange udøvere har sagt fra, er det en illusion at tro, at IOC selv kan bestemme farten, siger han.

