Du har været vant til at se hende i svømmebassinet.

Men til VM i svømning på langbane har Pernille Blume en helt anden rolle.

Hun er nemlig kommentator for TV 2.

Det fortæller hun selv på Instagram.

»Jeg glæder mig utrolig meget til i morgen (søndag, red.), hvor VM i svøm går løs. Det bliver ikke den helt samme VM-deltagelse fra min side den her gang, men jeg vil stadigvæk være 'at finde' til VM, bare fra kommentatorboksen'.

Hun sender også en stor hilsen til de danske svømmere, som skal forsøge at få medaljer med hjem til Danmark, samt hendes kæresten, franske Florent Manaudou, der også er professionel svømmer.

Pernille Blume valgte at stoppe sin karriere sidste år, hvor hun blandt andet skrev følgende på Instagram.

»Det har været en lang rejse at nå frem til min beslutning, og det har været en følelsesladet tur. Selvom det er hårdt og svært at sige farvel til noget, jeg elsker så højt, er det også lige så spændende at tænke på, at et nyt kapitel er ved at udfolde sig i mit liv.«

Hun nåede blandt andet at vinde tre OL-medaljer i løbet af karrieren. Heriblandt én af guld ved legene i Rio i 2016.