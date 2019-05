Han hader husedderkopper, ser op til en god ven og er blevet en anden mand, efter han er blevet far.

Det er, hvad der gemmer sig bag boksehandskerne hos 28-årige Patrick Nielsen, som B.T. har stillet en række spørgsmål inden braget mod Mark O. Madsen.

Hvad er det skøreste, du nogensinde har gjort i dit liv?

»Jeg ved ikke, hvad det skøreste er. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan sige her,« siger han med et grin.

»Jeg er engang sprunget ud fra en timetervippe. Det synes jeg er rimelig skørt.«

Hvis du ikke måtte vælge det, du allerede har været med i ('Vild med dans' og 'Paradise Hotel', red.), hvilket tv-program ville du så være med i?

»Det, hvor de lever på en bondegård. 'Hjem til gården'. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Det virker bare helt syret at komme til stenalderen og leve på en bondegård.«

Hvis du kunne vælge frit på alle hylder, hvem ser du så mest op til?

»Jeg ser meget op til en af mine venner. Han er en rigtig dygtig mand. Det er svært at forklare, men han kan noget, jeg gerne ville kunne, hvis man kan sige det sådan.«

Hvad er det for nogle ting?

»Han er bare rigtig dygtig og et rigtig godt menneske. Og det ville jeg egentlig også gerne være, hvis jeg kunne.«

Bokseren Patrick Nielsen træner i Spinderiet Fitness DK i Valby, tirsdag den 24. april 2018. Patrick Nielsen møder den tidligere verdensmester Arthur Abraham i Offenburg i Tyskland den 28. april.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Bokseren Patrick Nielsen træner i Spinderiet Fitness DK i Valby, tirsdag den 24. april 2018. Patrick Nielsen møder den tidligere verdensmester Arthur Abraham i Offenburg i Tyskland den 28. april.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvad ville man aldrig kunne få dig til, uanset hvor meget du fik for det?

»Alt har sin pris, har det ikke? Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, men jeg er ikke så vild med natsværmere og edderkopper. Det er slet ikke mig. Fugleedderkopper er okay, men de der små husedderkopper, dem vil jeg ikke have kravlende på mig. Der ville jeg simpelthen gå ud af mit gode skind.«

Hvis ikke du var sportsperson, hvad tror du så, du ville lave i dag?

»Så ville jeg nok være håndværker. Det er noget nyt hver dag, og man kommer ud og bruger kroppen.«

»Hvis jeg skal være helt ærlig, tror jeg ikke, jeg ville kunne så meget andet. Det med at sidde stille, være foran en computer, sidde i møder og se pæn ud hele dagen tror jeg slet ikke, jeg ville kunne. Det ville nok blive for kedeligt.«

Hvad har gjort mest og størst indtryk på dig i dit liv?

»Det var helt klart, da jeg blev far. Det var den vildeste oplevelse, og det har sat sine aftryk i mig efterfølgende.«

Kan du mærke, du er blevet en anden person?

»Helt klart. Jeg har fået så meget tålmodighed, det er helt sindssygt. Før i tiden kunne jeg stresse over de mindste ting. I dag kan jeg bare sidde og vente og kigge på, problemet bliver løst af sig selv næsten.«

Var du meget utålmodig?

»Ja, er du sindssyg. Jeg var rasende ADHD næsten. Det har helt klart hjulpet mig i den rigtige retning at få et barn.«

Har det givet en form for ro?

»Jeg synes selv, jeg er blevet mere velovervejet og har fået mere styr på mine ting, i forhold til hvad jeg plejer. Før kunne jeg godt være lidt flyvsk fra A til B, hvor jeg nu kører mere direkte. Det er måske en af goderne ved at få børn.«

Når du dyrker den sport, du gør, et det så noget, du tænker over mere nu, i forhold til du har en søn?

»Der er nok nogle ting. Jeg ved ikke rigtig, om jeg tænker i konsekvenserne med den sport. Lige nu gør jeg det eneste, jeg kan og har lyst til. Der er ikke rigtig grund til at tænke over konsekvenserne – det kan man tage bagefter.«

Tror du, din søn kunne finde på at blive bokser en dag?

»Hvis det er det, han vil, skal han have lov til det. Jeg håber selvfølgelig, han får en lang og god skoleuddannelse og vil lave sit eget. Vi træner lidt boksning en gang imellem hjemme i stuen, hvor vi bokser på hænderne, men ellers er det helt okay.«