Nok tabte Patrick Nielsen cirka halvvejs inde i første omgang til Mark O. Madsen.

Der forhindrer ham dog ikke i at mene, at den tidligere OL-bryder ikke har ret meget at komme med i armene.

Kort efter den store kamp lørdag aften sagde Patrick Nielsen til TV3 Sport, at Mark O. Madsen 'slår som en fucking svans'. Og han holdt sig heller ikke tilbage, da B.T. og resten af pressen mødte den 28-årig bokser en lille time efter nederlaget.

»Han pumpede med alt, hvad han kunne i hovedet på mig, og lagde mig sige det sådan her: han slår som en pige gør. Jeg har mødt små børn, der slår hårdere end ham,« siger Patrick Nielsen og fortsætter:

Patrick Nielsen til dopingkontrol kort efter nederlaget til Mark O. Madsen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Patrick Nielsen til dopingkontrol kort efter nederlaget til Mark O. Madsen. Foto: Nils Meilvang

»Alt i alt tror jeg ikke, han når særlig langt, for han kan ikke slå. Han kan ikke engang hovere over den her kamp. Jeg har nul kampe. Havde jeg været en, der havde haft 10 kampe, og han gjorde sådan her ved mig, kan jeg forstå, han kan hovere. Men jeg har bare været i en showkamp. Nu har jeg prøvet det, og jeg synes, det var fucking fedt. Det har ikke skræmt mig væk overhovedet.«

Patrick Nielsen var smilende, da han mødte pressen. Nederlaget havde han et eller andet sted forventet. Han lægger dog ikke skjul på, at han både drømte og gik efter et andet udfald.

»Jeg gik ikke op til kampen for at tabe overhovedet. Men jeg kunne godt mærke, at min uerfarenhed var det, han vandt på. De små slag, jeg prøvede at slå, mens jeg lå på gulvet og ikke kunne trække vejret. Jeg kunne se, han krympede i hans lille ansigt. Giv Mark en modstander, det kan slå ordentligt, så har han ikke en chance,« mener Albertslund-bokseren.

Det er godt to og en halv måned siden, at kampen mellem den tidligere OL-bryder og den nuværende bokser blev annonceret, og allerede dengang mente Patrick Nielsen, at MMA blot skulle holde ham beskæftiget.

Mark O. Madsen (øverst) fik hurtigt initiativet i kampen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Mark O. Madsen (øverst) fik hurtigt initiativet i kampen. Foto: Nils Meilvang

På trods af gårsdagens nederlag er han dog ikke afvisende for flere kampe i oktagonen, men det bliver stadig med bokseringen i fokus.

»Jeg tror, jeg vil fokusere lidt på min boksning og tage det stille og roligt. Så må vi se. Hvis der lige pludselig kommer en anden kamp en dag, der kan blive lige så stor, så skal jeg nok være den første mand til at hoppe på. Jeg har haft to måneder, havde jeg haft et halvt år, så havde jeg knust Mark,« siger Patrick Nielsen.

Den 28-årige fighter har planlægger nu at holde lidt sommerferie med sin søn, inden der skal kigges på en ny kamp.

»Jeg har sprunget en masse dage over med min søn, så jeg glæder mig til nyde noget tid med ham og tage på en lille sommerferie med ham. Så håber jeg på, der kommer en kamp i fremtiden meget snart.«