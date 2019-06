Turen til aftenens MMA-brag mod Mark O. Madsen forløb ikke helt gnidningsfrit for Patrick Nielsen.

For den danske bokser var involveret i et uheld på motorvejen omkring Høje Taastrup. Det fortæller et vidne til B.T. Han lagde mærke til bilen, som Patrick Nielsen kørte i, fordi han kunne kende den fra de sociale medier.

»Jeg så ikke præcis, hvordan det skete. Jeg tror, en har ramt ham bagfra. Jeg kunne se, han kørte helt ude i venstre vognbane. Jeg kunne se, efter han blev ramt, var der noget galt, da han drejede ud af motorvejen, så han kunne holde stille. Så kunne jeg se logoet, for det kunne jeg kende fra Instagram,« fortæller vidnet, der ønsker at være anonymt.

B.T. er dog vidnets fulde navn bekendt.

Patrick Nielsens bil fik en lidt hård medfart inden aftenens MMA-brag.

Patrick Nielsen steg selv ud af bilen, der havde skrammer bagerst i venstre side, oplyser vidnet.

»Så kom en anden bil og hentede ham, og så smuttede han,« fortæller vidnet til B.T.

Patrick Nielsen møder lørdag aften Mark O. Madsen i et stort MMA-brag i KB Hallen, og eftermiddagens ulykke kommer ikke til at betyde noget i den sammenhæng.

B.T. Sport har været i kontakt med Nisse Sauerland, der fortæller, at Patrick Nielsen er helt okay og klar til kampen. Samme melding giver bokserens lillebror, Micki Nielsen.