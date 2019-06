Det kan bare ikke være nogen optimal optakt.

Det lød voldsomt, da der florerede rygter om, at Patrick Nielsen havde været i et biluheld lørdag - få timer før braget mod Mark O. Madsen.

B.T. kunne tidligere på aftenen lørdag berette om, at Patrick Nielsen havde været impliceret i et biluheld, og et vidne indsendte billede af Patrick Nielsens bil.

Heldigvis var der ikke sket det store, da Nisse Sauerland afviste over for B.T., at der skulle være sket noget som helst alvorligt i situationen. Det er også, hvad Patrick Nielsen fortæller efter aftenens brag.

163 sekunder tog kampen mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen.

»Jamen, jeg ved ikke, det har vel været et biluheld, der har været?« konstaterer Patrick Nielsen først, inden han toner situationen totalt ned.

»Men det har slet ikke været, som I har kørt frem. Det har været en motorolieslage, der er eksploderet i min bil eller et eller andet, så var jeg nødt til at trække ind i rabatten,« siger han.

B.T.s vidne beretter om, at der var skader på bagenden af Patrick Nielsens bil, og at han umiddelbart var blevet ramt bagfra, men det er altså langt mere harmløst, hvad der er sket.

Der var ikke nogen, der hjalp mig, da jeg stod der. Så den løgn, ham der har pumpet af, er jo for sindssyg. Det der skete slet ikke,« siger Patrick Nielsen lettere grinende ad situationen.

Mark O. Madsen fik hurtigt kontrol og lavede en voldsom nedtagning på Mark O. Madsen.

Efter kampen var Patrick Nielsen generelt set i fint humør, hvor han fortalte, at han egentlig havde forventet lørdagens udfald.

Undervejs lykkedes det ham også at uddybe sine svinere til Mark O. Madsen og fortælle, at han ikke nødvendigvis er færdig med MMA.

Mark O. Madsen var tilsvarende i højt humør og forsøgte at vende den anden kind til og rose Patrick Nielsen kort efter sejren.

