Patrick Nielsen ligner en færdig mand, hvis han taber til Athur Abraham, når de to mødes til april.

Det er i hvertfald ikke bedste udsigter, som promotor Nisse Sauerland stiller taberen af kampen i udsigt.

Omvendt vil vinderen af supermellemvægts-kampen i Baden Arena i Offenburg 28. april have fornyet håb om en VM-kamp, lyder vurderingen fra den tyske promotor.

»Den her kamp har ingen af de to råd til at tabe. Begge vil tilbage og bokse om VM-titler, men kun en kan komme ud som sejrherrer,« siger Nisse Sauerland i en pressemeddelelse.

Taberen får det dog mere end svært fremover.

»Vinderen kan komme til at udfordre om VM-titlen, mens taberen har en lang vej tilbage. Der meget på spil, og der er garanti for spænding. Tilskuerne kan se frem til en stor aften med masser af action i Offenburg,« slår Nisse Sauerland fast.

Patrick Nielsen kommer til kampen efter sit voldsomme nederlag til engelske John Ryder, der slog danskeren ud i London. Arthur Abraham har siddet ude i længere tid, siden sin seneste kamp, hvor han blevet slået til pindebrænde mod Chris Eubank Jr.

Derfor er det to sårede boksere, der træder ind i ringen 28. april ved Team Sauerland-stævnet i Offenburg.

Patrick Nielsen havde ellers brudt med Team Sauerland som promotor, men tyskerne og danskeren giver altså hinanden en sidste chance i kampen mod Arthur Abraham, der også et på kontrakt hos Team Sauerland.

Den 38-årige tysk-armener har været verdensmester i både mellemvægt og supermellemvægt og var også med i den hedengangne Super Six-turnering, hvor også danske Mikkel Kessler deltog, før en skade satte ham ud af spillet.