Patrick Nielsens indtræden i MMA er ikke ensbetydende med et farvel til boksning.

Torsdag blev det ellers annonceret, at Patrick Nielsen træder ind i MMA-verdenen med en fight mellem ham og Mark O. Madsen til sommer.

Men boksning er ikke et lukket kapitel. For Patrick Nielsen handler det om at prøve noget nyt.

»Jeg elsker fortsat boksning. Men jeg har længe gået med tanken om at prøve noget andet end boksning. Jeg ser MMA som noget, der holder mig i gang, og nu synes jeg, der skulle ske noget. Så nu tager jeg imod den bedste MMA-kæmper i min vægtklasse til at tage et nyt skridt,« fortæller Patrick Nielsen til B.T.

Pressemøde i KB Hallen med Mark O. Madsens og Patrick Nielsen om deres kommende MMA-kamp. torsdag den 11. april 2019. Foto: THOMAS SJØRUP Vis mere Pressemøde i KB Hallen med Mark O. Madsens og Patrick Nielsen om deres kommende MMA-kamp. torsdag den 11. april 2019. Foto: THOMAS SJØRUP

Og det er ej heller tilfældigt, at Patrick Nielsen tager skridtet ind i MMA-verdenen.

»Jeg har altid interesseret mig for at blande sportsgrene. Og MMA er jo en sport, hvor du blander flere sportsgrene og tager det bedste af delene med sig.«

Patrick Nielsen og Mark O. Madsen mødes i MMA-braget, der går under titlen 'INGEN UDVEJ'.

Dermed er der lagt op til en kamp om titlen som Danmarks bedste fighter mellem Patrick Nielsen og Mark O. Madsen fra henholdsvis bokse- og brydeverdenen.

Patrick Nielsen kommer dog ikke uden om, at Mark O. Madsen har en anelse mere erfaring i MMA-verdenen med syv sejre på stribe gennem det seneste år.

Men det er ikke noget, Patrick Nielsen lægger meget i.

»Det tænker jeg ikke rigtig over. Jeg har været i kampsporten i mange år, og jeg har været igennem det dér med, at uanset hvor store de er, så kan de sagtens ligge ned,« lyder det selvsikkert fra Patrick Nielsen.

MMA-braget finder sted i K.B. Hallen den 8. juni.