Allerede tidligt i processen ser Paris ud til at overskride budgettet for OL i 2024 med knap fire milliarder.

Arbejdet med at gøre Paris klar til værtskabet for OL i 2024 er knap nok begyndt, men allerede nu ser arrangøren ud til at overskride det planlagte budget betydeligt.

Fredag varslede legenes kontrolorgan, at begivenheden risikerer at blive 500 millioner euro dyrere end budgetteret. Det svarer til 3,725 milliarder kroner.

Det er en rapport udarbejdet af regeringens eksperter, der anslår, at byggeprojekter kan få budgettet til at skride med en halv milliard euro.

Budgettet var på forhånd beregnet til 6,8 milliarder euro, hvilket i kroner svarer til 50 milliarder.

Samtidig advarer kontrolorganet om, at der kan opstå forsinkelser i arbejdet med at få OL-landsbyerne, der skal ligge i tre områder af det nordlige Paris, til at stå klar.

Man har sat seks år af til dette arbejde, men under normale omstændigheder ville byggeriet tage ti år, lyder det i rapporten.

Paris blev udpeget som 2024-vært i september sidste år. Los Angeles havde også budt på legene, men trak sig for i stedet af blive vært for OL i 2028.

Tidligere i processen bød Hamburg sig også til som vært, men den nordtyske by trak sig siden.

Paris var senest vært for OL i 1924. Den franske hovedstad husede også OL i 1900.

/ritzau/AFP