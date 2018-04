Promotor Mogens Palle må igen udskyde et ellers planlagt stævne i Hillerød om en uge på grund af skader og manglende visum til flere afrikanske boksere.

Boksepromotor Mogens Palle må for anden gang inden for kort tid udskyde et Danish Fight Night-stævne. Sidst var det et planlagt stævne i Nykøbing Falster, og denne gang er det så Danish Fight Night i Hillerød den 27. april, der må udsættes.

Årsagen til den midlertidige aflysning er på ny, at Mogens Palle har modtaget et par sene afbud, og at de danske myndigheder ikke har udstedt visum og indrejsetilladelse til flere af de afrikanske boksere, der skulle have været i kamp.

»Jeg er meget ked af at måtte skuffe de danske boksefans og ikke mindst bokserne, som har haft en forventning om at komme i kamp den 27. april. Skader kan man ikke gardere sig imod. Til gengæld piner det mig, at det har vist sig så problematisk at få godkendelse til at hente en række dygtige afrikanske boksere herop i tide. De aktuelle forhold gør det decideret vanskeligt at dyrke sportsligt samkvem med afrikanske lande, og det må vi naturligvis tage konsekvensen af fremover,« siger Mogens Palle i en pressemeddelelse.

Der var ellers to titelkampe på plakaten i Hillerød. Her skulle Sarah Mahfoud have bokset om IBFs inter-continentale titel, mens Enock Poulsen skulle have forsvaret sin junior VM-titel hos IBF.

For Sarah Mahfoud kommer udsættelsen ekstra surt, da hun med en sejr var blevet lovet en VM-kamp hos IBF mod verdensmesteren Jennifer Han fra USA i fjervægt.

Mogens Palle forsikrer dog om, at han inden for kort tid vil finde en ny dato til det udsatte stævne i Hillerød.