De to første NBA-hold er klar til finaleweekenden i pokalturneringen, der er et helt nyt turneringsformat.

Indiana Pacers og New Orleans Pelicans er som de to første baskethold klar til den afsluttende finaleweekend i NBA's pokalturnering, som er et helt nyt turneringsformat, der gennemføres i løbet af den almindelige sæson.

I kvartfinalerne natten til tirsdag dansk tid slog Indiana Pacers på hjemmebane Boston Celtics, mens New Orleans Pelicans ude besejrede Sacramento Kings.

Pokalturneringen - eller in-season-turneringen, som den også kaldes - er et helt nyt turneringsformat, som NBA prøver kræfter med.

Det fungerer som en pokalturnering, men kampene undervejs tæller også med i den regulære sæson.

De 30 NBA-hold blev fra start inddelt i seks puljer, hvor puljevinderne og de to bedste to'ere gik videre til kvartfinalerne.

Natten til tirsdag dansk tid blev de to første kvartfinaler spillet, og her viste Indiana Pacers og New Orleans sig stærkest.

Indiana Pacers var ført an af en godt spillende Tyrese Haliburton, der leverede 26 point, 13 assister og 10 rebounds. Det var den første tripledouble i karrieren for Haliburton.

En tripledouble er en realitet, når en spiller når op på et tocifret antal i tre kategorier blandt point, assister, rebounds, blokeringer og bolderobringer.

Pacers vandt kampen 122-112.

I Sacramento ledte udeholdets Brandon Ingram an med 30 point i Pelicans-sejren på 127-117.

Pacers og Pelicans booker dermed billet til finaleweekenden, der afvikles i den kommende weekend i Las Vegas. Finalekampen spilles natten til søndag dansk tid og tæller som den eneste ikke med i den regulære NBA-sæson.

Formålet med turneringen har været at gøre kampene i den første del af sæsonen mere intens.

Grundspillet i NBA består af 82 kampe, og der har tidligere været en tendens til, at de enkelte kampe hurtigt mistede intensiteten, fordi de ikke betød meget i det samlede regnskab.

Spillerne på det vindende hold i pokalturneringen kan se frem til et præmiebeløb på cirka 3,5 millioner kroner.

Natten til onsdag dansk tid spilles de to andre kvartfinaler, hvor Milwaukee Bucks tager imod New York Knicks, og Phoenix Suns på udebane møder Los Angeles Lakers.

