Boksepromotor Mogens Palle har skrevet en professionel kontrakt med 27-årige Diana Nadim, der er søster til den danske fodboldstjerne Nadia Nadim.

Det blomstrer for den kvindelige del af dansk professionel boksning. I weekenden blev Dina Thorslund interim verdensmester hos det store forbund WBC, og nu får en ny, spændende dansk bokser muligheden for at række ud efter bælterne.

Således har Mogens Palle hentet 27-årige Diana Nadim ind i Danish Fight Night-stalden, hvor hun får debut, næste gang Mogens Palle og Brian Nielsen inviterer til boksegalla.

Det afslører Mogens Palle i en pressemeddelelse mandag, hvor han glæder sig over at have fået Diana Nadim på kontrakt.

»Jeg tror, at hun bliver et meget spændende bekendtskab for det danske boksepublikum. Diana Nadim er en meget stærk bokser, der slår ’som en hest sparker’, og jeg vil meget gerne hjælpe hende med at nå til tops,« siger Mogens Palle.

Diana Nadim har sit cv i orden som amatørbokser. Hun har vundet flere danske og jyske mesterskaber, og så er hun dobbelt nordisk mester. Hun har blev også europamester som U19-bokser, hvor hun stoppede sin modstander i finalen.

»Det har altid været min drøm at blive professionel bokser. Nu har Mogens Palle givet mig chancen, og den vil jeg gribe. Jeg har store ambitioner, og mit mål er naturligvis at blive verdensmester en dag,« siger Diana Nadim.

Ambitionerne fejler intet hos Diana Nadim, som skal bokse i fjervægt, altså i omtrent samme vægtklasse som kollegaerne Sarah Mahfoud og Dina Thorslund. Og sidstnævnte vil Diana Nadim gerne møde i ringen en gang i fremtiden.

»Det vil da være oplagt at møde Dina Thorslund på et tidspunkt. Jeg vil selvfølgelig gerne markere mig og vise, at jeg er den bedste. Så hvis jeg får chancen på et tidspunkt, er jeg 100 procent. klar,« siger Diana Nadim.

Bokseren har som sin landskendte søster, Nadia Nadim, spillet en masse fodbold. Her var Diana Nadim målmand, mens søsteren scorede målene i angrebet, hvor hun nu tørner ud for Manchester City.

Diana Nadim fortæller, at Nadia Nadim har været en medvirkende årsag til, at hun nu springer ud som professionel.

»Vi støtter hinanden, og jeg spørger hende tit til råds om mange ting. Hun har også været inde over denne beslutning og bakker mig op i mit valg,« siger Diana Nadim.