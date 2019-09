Mark O. Madsen udraderer sin italienske modstander Danilo Belluardo, og vinder i sin dedut kamp i verdens største MMA-forbund UFC. Danskeren skulle kun bruge knap 1 minut på den meriterende sejr.

Den tidligere bryder Mark O. Madsen har nok aldrig i en dansk brydehal fået så stort et bifald, som da han trådte ind som såkaldt "Co Main Event" ved lørdagens Mixed Martial Arts-stævne (MMA) i Royal Arena.

Og publikum behøvede ikke stoppe med at juble. Danskeren kunne hive armene over hovedet som sejrherre, efter bare et minut og fire sekunder. Se Mark O. Madsens vilde sejr i videoen herover.

Danskeren overrumplede sin modstander, Danilo Belluardo, og fik ham kastet ned i gulvet. Herefter indledte Madsen med flere slag og albuer i italienerens hoved.

UFC Fight Night i Royal Arena Lørdag 28.september 2019 rødt navn først. Mark 'The Olympian' Madsen vs. Danilo 'Caterpillar' Belluardo Foto: Nils Meilvang Vis mere UFC Fight Night i Royal Arena Lørdag 28.september 2019 rødt navn først. Mark 'The Olympian' Madsen vs. Danilo 'Caterpillar' Belluardo Foto: Nils Meilvang

»Jeg er stadig ubesejret, og jeg vil gerne sige tak til mit hold, min træner og manager. Det er her er helt fantastisk,« siger Mark O. Madsen efter kampen.

Danskeren kunne både skrive debutant og sejr på cv'et i sin første kamp ved verdens største MMA-forbund, UFC (Ultimate Fighting Championship).

Til tonerne af Kim Larsens "Vi er dem" og "Rabalderstræde" trådte danskeren ind i Royal Arena.

Benene var bløde som spaghetti på italieneren, der ikke havde noget modsvar til danskerens mange brydegreb i buret. Italieneren, med kaldenavnet "Caterpillar", har nu tabt sine eneste to kampe i UFC.

Danskeren havde inden kampen kæmpet otte MMA-kampe, hvor de alle er endt i sejr. Det var blandt andet også det, som gjorde, at han landede en kontrakt med UFC. Kontrakten lyder på fire kampe.