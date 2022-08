Lyt til artiklen

Hele sagen har været omgærdet af mystik.

Først lød historien, at den tragiske hændelse havde fundet sted under en sexleg.

At Jennie Platt tidligt om morgenen 17. juli 2022 på Hotel Continentale i Firenze skrigende havde mødt personalet med blod over det hele og et særdeles hærget ansigt.

Imens skulle hendes kæreste – den profesionelle rugbyspiller Ricky Bibey – have ligget død på hotelværelset med adskillige snitsår efter en sexleg, som var kommet ud af kontrol..

Men nu viser det sig, at den historie ikke er helt korrekt.

Ganske vist lå den britiske rugbystjerne død på det italienske hotelværelse, men forklaringen er – ifølge italiensk politi og Jennie Platts advokat – en helt anden.

Det skriver en lang række udenlandske medier, ligesom Berlingske også har bragt en artikel om sagen.

40-årige Ricky Bibey og 44-årige Jennie Platt havde nemlig nydt en aften og nat under varme himmelstrøg i Firenze, og da de var kommet hjem på hotelværelset, gik rugbyspilleren angivelig amok.

Ricky Bibey. Vis mere Ricky Bibey.

Ifølge Jennie Platts advokat tævede han nemlig løs på kæresten, der forsøgte at forsvare sig på en måde, som efterlod kosmetiske skrammer på Ricky Bibey.

Pludselig stoppede overfaldet, men det var ikke, fordi den voldelige mand stoppede med at slå løs.

Nej, det gjorde hans hjerte.

Italiensk politi har nemlig oplyst, at man nu har kunnet konstatere, at Ricky Bibey døde af et hjertestop.

Et hjertestop, der ifølge advokaten skete, da han var i gang med at tæve løs kæresten.

Årsagen er uvis, men politiet understreger i samme ombæring, at man har fundet spor af alkohol og stoffer i den britiske mands krop.

Forklaringen om et hjertestop stemmer ifølge Jennie Platts advokat overens med hendes minutiøse beskrivelse af det, der fandt sted på hotelværelset i de sene nattetimer.

Hun har nemlig beskrevet kærestens opførsel for »ude af kontrol« og har samtidig forklaret, at han ikke tidligere har lagt en hånd på hende.

Desuden har hun pure afvist, at de to var i gang med at dyrke sex, da den tragiske hændelse fandt sted.

Det italienske politi har dog ikke meget mere end kærestens forklare at læne sig op ad.

Videoovervågning fra drabsnatten har godt nok vist kæresteparret vandre hjem tæt på hotellet, men herefter er der en rum af timer, hvor kun Ricky Bibey og Jennie Platt ved, hvad der er sket.

Næste gang, en af de to blev set, var, da hotelpersonalet om morgenen blev mødt af en panisk Jennie Platt.

Her kom hun ifølge personalet »halvnøgen ud fra hotelværelset, smurt ind i blod og råbte efter naboer og en rengøringsmedarbejder for at få hjælp«.

Kvinden var så medtaget, at hun ifølge flere udenlandske medier måtte gennem tre operationer, før hun kunne blive afhørt af det lokale politi.

Bibey har spillet professionel rugby for hold som Wigan Warriors, St Helens, Leigh og Wakefield Trinity.