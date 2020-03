OL-mesteren i 3000 meter forhindringsløb, Ruth Jebet, får ikke mulighed for at forsvare sin titel i Tokyo.

Der blev snydt, da løberen Ruth Jebet for fire år siden vandt OL-guld i 3000 meter forhindringsløb.

Det oplyser Det Internationale Atletikforbund (IAAF) via forbundets overvågningsenhed, Athletics Integrity Unit (AIU), onsdag i en afgørelse.

Den 23-årige Bahrain-løber er blevet testet positiv for epo, der er et præstationsfremmende middel.

Allerede i 2018 blev Ruth Jebet, der har kenyanske rødder, midlertidig udelukket, efter at hun i december året forinden havde afleveret en positiv dopingtest.

Ruth Jebet har mulighed for at appellere afgørelsen, men onsdagens dom betyder, at hun ikke får mulighed for at forsvare den olympiske titel, som sagen står lige nu.

Bahrain-løberen har afvist, at hun bevidst har snydt.

Efter at Jebet havde vundet OL-guld i 2016, satte hun senere verdensrekord i 3000 meter forhindringsløb ved et Diamond League-stævne i Paris. Tiden lød på 8 minutter og 52,78 sekunder.

Sidenhen har Beatrice Chepkoech fra Kenya forbedret verdensrekorden til 8 minutter og 44,32 sekunder.

Ved OL i Rio var Danmark repræsenteret i 3000 meter forhindringsløb ved Anna Emilie Møller, der dog var langt fra at nå finalen.

/ritzau/