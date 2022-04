Den russiske langrendsløber Veronika Stepanova har lagt et noget kontroversielt opslag op på sin Instagram-profil.

Her udtaler hun sig om det verdensmesterskab, der formentlig skal afholdes i den russiske by Nizjnij Tagil.

'Jeg er glad for, at Europa langsomt, men sikkert, er ved at komme til fornuft,' skriver 21-årige Stepanova og fortsætter.

'FIS sætter den russiske by Nizjnij Tagil som arena for VM-konkurrencer i skihop på kalenderen for sæsonen 2022/2023. Okay, det er en foreløbig kalender, men ikke desto mindre er det betryggende at se, at FIS-cheferne holder hovedet koldt og ikke bliver en af 'vi suspenderer Rusland-manien'.'

Veronika Stepanova til OL i Beijing.

Det er ikke første gang, at Stepanova udtaler sig noget kontroversielt.

Det gjorde hun så sent som fredag, hvor hun kritiserede de to norske langrendsløbere Johannes Klæbo og Therese Johaug.

'Klæbo sagde, at han støtter udelukkelsen af russerne fra internationale konkurrencer. Jamen, det er hans mening, hvad skal jeg sige? Therese Johaug sagde også noget i samme retning,' skrev Stepanova og fortsatte:

'Mit spørgsmål er – under de nuværende omstændigheder – når deres lokale medier presser dem så hårdt på en bestemt historie, har de så virkelig et reelt valg? Kan de sige noget andet?'

Stepanova var med til sit første OL i Beijing i år, og her vandt hun en guldmedalje i kvindernes 4 x 5 kilometer stafet.