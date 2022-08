Lyt til artiklen

Debatten om transkønnede i sport har taget til inden for de seneste par år.

Nu står den tidligere rugbyspiller Ellia Green frem. Tirsdag fortæller Green, der er født kvinde, i en video på YouTube, at han er transseksuel. Det foregik ved et topmøde, der skal bekæmpe homofobi og transfobi. Den tidligere olympiske guldvinder er til stede ved topmødet, der afholdes i forbindelse med Bingham Cup. Bingham Cup spilles hvert andet år, og er en turnering som hylder LGBTQ+ amatørrugby spillere.

Ved De Olympiske Lege i Rio de Janeiro i 2016 vandt Green sammen med det australske kvindelandshold guld i rugby. Den succes fortsatte i 2018, hvor holdet vandt Commonwealth Games.

»Forestil dig ikke at have muligheden for at lave, hvad du elsker på baggrund af, hvordan du identificerer dig selv. Det siger jeg, fordi jeg snakker på egne vegne,« siger Green i videoen.

Ellia Green. Foto: Peter PARKS Vis mere Ellia Green. Foto: Peter PARKS

I et interview med det amerikanske medie Associated Press har den tidligere olympiskemester fortalt, at det har været den bedste beslutning i hans liv.

Allerede som barn mærkede Green, hvordan han var anderledes. Han ville hellere gå i sin storebrors tøj og havde kort klippet hår, og når familien mødte folk på gaden, troede de ofte, at Green var en dreng. Da Green ramte teenagealderen og begyndte udvikle ramte virkeligheden.

»Min mor ville give mig piget tøj på. Jeg ville altid gøre hende glad, så hvis jeg skulle gå i kjole så gik jeg i kjole,« siger den tidligere rugbystjerne.

Der er få transkønnet sportsfolk som er stået frem med deres historier. Den mest opsigtsvækkende har været den tidligere OL-atlet Bruce Jenner, der tilbage i april 2015 stod frem som transkønnet kvinde. Han er nu en hun og hedder Caitlyn Jenner.

Ifølge AP vil Ellia Green advokere for andre og understrege den skade, der kan forårsages, når et sportsforbund indfører forbud mod transkønnede i sport – og hvordan disse politikker forstærker negativisten imod transkønnede og andre nonbinære personer.

Fremtiden for Ellia Green ser lys ud og nu glæder han sig mest af alt til at være far til sin datter og han håber, at hans historie vil inspirere andre transkønnede til at være selvsikre i deres beslutninger om, hvem de gerne vil være.