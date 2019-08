Som dressurrytter er det ikke bare nødvendigt med en god hest.

Den skal også være sund og rask, og fejlbehandlinger kan få store konsekvenser.

Det har den tyske OL-rytter Sönke Rothenberger måttet sande, og han og familien har nu sagsøgt dyrlægeklinikken Karthaus for fejlbehandling af hans tophest Cosmo. Det skriver Dressage-news.

I januar 2018 blev den i dag 12-årige vallak behandlet med stoffet Tildren, og kort tid efter havde hesten høj feber og fik taget prøver. De viste, at der var problemer med nyrerne, fortæller Sönke Rothenberger til magasinet St. Georg.

Sönke Rothenbergers 12-årige vallak Cosmo. Foto: John MACDOUGALL Vis mere Sönke Rothenbergers 12-årige vallak Cosmo. Foto: John MACDOUGALL

Lige nu har behandlingen ikke givet problemer eller skader til hesten, men ifølge flere dyrlægerapporter kan det give problemer i fremtiden, og behandlingen kan have gjort, at Cosmo er faldet markant i værdi. Derfor har familien Rothenberger sagsøgt dyrlægeklinikken for otte millioner euro, svarende til cirka 60 millioner kroner.

Familien Rothenberger hævder desuden, at dyrlægeklinikken flere gange har underskrevet papirer om hesten forkert.

Sönke Rothenberger ærgrer sig over, at han og hesten Cosmo endte i en potentiel - for hesten - livsfarlig situation hos en dyrlæge, de ellers var trygge ved. Og så understreger han, at hesten lige nu er sund, rask og ikke fejler noget.

»Dyrlægen, der gav ham Tildren er en, vi har brugt til vores gård i mange år. Det var hende, der undersøgte Cosmo, da han var fire år. I seks år har vi haft fuld livsforsikring.«

»Hvert år skal hesten undersøges igen, og der har aldrig været grund til at tvivle på, han var i form,« siger Sönke Rothenberger til det tyske magasin St. Georg, der også har kontaktet Karthaus for en kommentar. De ønsker dog ikke at kommentere sagen.

Det tyske rideforbund bekræfter overfor DressageNews, at de har kendskab til, at Sönke Rothenberger har sagsøgt dyrlægerne, men da forbundet ikke er direkte involveret i sagen, kan de ikke sige noget, lyder det.

Sönke Rothenberger og Cosmo var med til at vinde OL i dressur for hold i 2016, mens det blev til en tiendeplads i den individuelle konkurrence.

Ekvipagen skal med til dette års EM i dressur. Det finder sted i Rotterdam fra den 19. til den 25. august, og den første høring i sagen med dyrlægerne finder sted i september.