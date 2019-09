En inspiration.

Hvis man ikke kan finde de ord frem om canadiske Max Parrot - så finder du dem ikke frem om ret mange andre.

Lørdag var han for første gang tilbage på sit snowboard, da han kørte med i big air-konkurrencen ved X Games i Oslo, siden han i december fik konstateret lymfekræft. Og bare for to måneder siden stoppede han sin behandling.

Tre dage før juleaften fik den 25-årige OL-sølvvinder beskeden om sygdommen. Først ville han at have at vide, om han kunne konkurrere ved X Games i Aspen kort tid efter, men fik at vide, at jo længere, han ventede med at få behandling, jo sværere ville det blive ikke at dø af sygdommen.

Max Parrot øverst på podiet lørdag ved X Games i Norge.

»Da jeg hørte ordet dø, ændrede det min mentalitet fuldstændig. jeg indså, at de bare var at glemme snowboardsæsonen og starte kræftbehandlingen så hurtigt som muligt,« siger Max Parrot til NRK.

Behandlingen stoppede han planmæssigt med i juni, og så var det med en målsætning om at konkurrere ved X Games i Norge.

Og som om, det ikke var nok - så hev Max Parrot en guldmedalje ud af lørdagens big air-konkurrence.

»Der er meget historie for mig i det her guld. Jeg har levet i et mareridt de sidste måneder. I dag udlever jeg min drøm,« siger Max Parrot. Øverst kan du se ham konkurrere i slopestyle ved OL i 2018.