Efter 11 års tavshed har OL-skøjteløberen, Ashley Wagner, valgt at tage bladet fra munden.

I et åbent brev fortæller hun, hvordan hun som 17-årig blev udsat for et seksuelt overgreb efter en fest.

Hun havde været til en fest under en skøjtelejr sammen med nogle venner, hvor de alle fik noget at drikke. Derfor kunne ingen køre hende hjem, så hun sov i huset med sine venner.

»Midt om natten kunne jeg mærke, han kravlede op i min seng. Jeg sov og rørte mig ikke, for jeg forstod ikke, hvad det betød. Jeg tænkte, han bare manglede et sted at sove. Men så begyndte han at kysse mig på halsen,« fortæller Ashley Wagner til USA Today.

I brevet fortæller hun, at det var hendes ven og kollega, John Coughlin, der på daværende tidspunkt var 22 år.

Hun forklarer, hvordan hun lod som om, hun sov for at han ville stoppe, og da han efterfølgende rørte ved hende, vendte hun sig, i håb om han ville stoppe, men det gjorde han ikke.

»Da han begyndte at bevæge sig yderligere hen over min krop, blev jeg bange, for han var så meget større end mig. Og jeg vidste ikke, om jeg kunne skubbe ham væk. Jeg blev bare ved med at lade som om, jeg sov, i håb om han ville kede sig og gå et andet sted hen. Det gjorde han ikke.«

»Jeg begyndte at græde og vidste, jeg måtte tage et valg. Jeg åbnede øjnene og trak mig væk, mens han kyssede mig på halsen. Jeg tog fat i hans hånd og bad ham stoppe,« fortæller Ashley Wagner om episoden, der varede omkring fem minutter.

Det virkede dog at kigge ham i øjnene, og han stoppede, fortæller hun. Efterfølgende lod han som om, intet var sket.

Hun fortalte ikke noget til sine forældre, da hun var bange for konsekvenserne, og fordi hun var en ung stjerne på vej frem. Samtidig havde hun en stor frygt.

»Jeg følte ikke, nogen ville lytte til mig. Alle kunne lide den fyr. Jeg kunne også. Hvordan kunne så elsket en person gøre noget så grimt?«

»Når jeg tænker tilbage på det, er det den vigtigste del af min historie. Gode mennesker kan også såre dig. Bare fordi nogen er flink, bare fordi de lader til at gøre alt rigtigt, bare fordi de får folk til at grine, betyder det ikke, de ikke er i stand til at skade eller misbruge dig,« skriver Ashley Wagner.

Først efter noget tid - i forbindelse med hele #MeToo-bevægelsen - gik det op for hende, at hun var blevet udsat for et seksuelt overgreb.

Hun var i tvivl, om hun skulle sætte navn på John Coughlin, der begik selvmord i januar. For i bund og grund handler det for Ashley Wagner ikke om at sætte navn på, men at tale om situationen og miljøet i sportsverdenen.

Ashley Wagner, der har vundet medaljer ved både VM og OL, fortæller, at hun aldrig fik en undskyldning, og hun bad ikke om den.

»Vi kom begge videre i vores liv uden at anerkende, hvad det var, han gjorde ved mig,« skriver hun.