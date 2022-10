Lyt til artiklen

Grækenland er blevet ramt af sorg.

Den dobbelte OL-sølvvinder inden for Taekwondo Alexandros Nikolaidis har i de seneste to år kæmpet mod en sjælden kræftsygdom, NUT-karcinom, og torsdag tabte han kampen.

Det oplyser de olympiske leges officielle hjemmeside.

Alexandros Nikolaidis var med til OL i 2004, 2008 og 2012, hvor han på hjemmebanen i Athen i 2004 og i Beijing i 2008 han vandt sølv. Ved legene i London i 2012 var Nikolaidis fanebærer ved åbningsceremonien.

Fredag blev der på hans Twitter-profil delt en rørende besked, hvor han fortæller om kampen mod sygdommen i detaljer. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

'Jeg led også af kræft, men i de to år sagde jeg aldrig 'hvorfor mig',« skriver han.

I opslaget skriver den tidligere OL-sølvvinder, at han led af så sjælden en kræftform at ni ud af ti græske læger hører om den for første gang.

'Jeg vil fortæller jer, at selv nu var jeg en heldig mand. Jeg havde muligheden for at gøre mine drømme til virkelighed, deltage på den globale scene flere gange for at gøre min sport og mit land ære.'

Han blev 42 år gammel og efterlader sig hustru og to børn.