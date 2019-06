Fra OL-medaljevinder til narkosmugler i den helt store liga.

Australske Nathan Baggaley, en tidligere OL-sølvvinder og verdensmester, er arresteret i sit hjemland under anklage for at medvirke i en smuglerring, som på dramatisk vis har forsøgt at fragte 600 kg kokain ind i Australien.

Nakroindsmuglingen mislykkedes, og endte med at kokain for en værdi af 900 millioner kroner blev kastet over bord fra en gummibåd, midt i en politijagt.

Den tidligere kajakroer, som vandt OL-sølv i 2004, blev torsdag i sidste uge fremstillet i retten i Byron Bay, skriver MSN.

Foto: MLADEN ANTONOV Vis mere Foto: MLADEN ANTONOV

43-årige Baggaley er anklaget for at hjulpet til i planlægningen af den store narkoindsmugling.

Også hans bror, Dru Baggaley, er anholdt i sagen. Det var ham, der sammen med en tredje person, blev opdaget af politiet, mens de i en gummibåd var ved at sejle den store narko-forsending i land.

De valgte at kaste den forbudte 100-millioner-last over bord, og blev efterfølgende arresteret.

Politiet anholdte efterfølgende også Nathan Baggaley, hvis hjem blev gennemsøgt.

Her fandt politet krypterede mobiltelefoner og forbudte stoffer.

Den uheldige narko-smugler-trio står til en livstids-straf i fængsel, hvis de bliver kendt skyldige.

Nathan Baggaley har selv inden for sporten en noget broget fortid. Han blev taget i dopingmisbrug i 2005:

Hans forklaring vagte opsigt: Det var svogerens appelsinjuice, som var proppet med steroider, som han havde drukket!