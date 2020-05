»Juan led af hovedpine den sidste uges tid, men han troede bare, det var allergi.«

Sådan fortæller Juan Azpitarte til Dressage News.

Hans søn, den 22-årige dressurrytter Juan Matute Guimon, blev tirsdag hastet til hospitalet i Madrid efter en ridetur, fordi han pludselig kollapsede.

»Da Juan var færdig med træningen i dag (tirsdag, red.), sagde han, at han havde det dårligt. Han mistede bevidstheden. Han blev sendt på hospitalet med helikopter. Han har en alvorlig blødning i hjernen, og det er meget kritisk,« fortæller Juan Azpitarte, der selv har deltaget ved OL tre gange.

Vis dette opslag på Instagram Mi primer gran título. Campeón de Europa #recuerdos #2015 Et opslag delt af Juan Matute Guimón (@juan_matute_guimon) den 10. Apr, 2020 kl. 2.15 PDT

22-årige Juan Matue Guimon er et af de helt store talenter indenfor dressur, og han er i den grad en bejler til det OL, der nu er blevet rykket til næste sommer.

Han ligger lige nu nummer 64 på verdensranglisten med hesten Quantico, som også var den han konkurrerede på, da Spanien tilbage i 2018 sikrede sig en plads ved OL.

Han havde også planer om at ride det store FEI World Cup-stævne i Las Vegas i sidste måned. Et stævne, der dog blev aflyst som følge af corona-pandemien, som verden lige nu kæmper mod.

Og Juan Matute Guimons far fortæller, at sønnen også kæmper på hospitalet, og han håber, alle vil bede en bøn for det 22-årige talent, der 'kæmper for at vinde sit livs kamp'.