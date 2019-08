Det kunne være endt frygteligt galt for David Rudisha.

Kenyaneren, der i 2012 for første gang vandt OL-guld på 800 meter løb, var på vej hjem i bil lørdag aften, og her stødte han sammen med en bus.

Bilen blev totalskadet, men på mirakuløs vis skete der ikke noget alvorligt med David Rudisha selv.

'Jeg takker Gud den Almægtige for, at jeg er i live,' skriver OL-løberen selv i et opslag på Twitter, hvor han har delt et billede af bilen.

David Lekuta Rudisha var meget heldig lørdag aften. Foto: Ivan Alvarado

Han fortæller, at klokken var omkring 22.30, da han stødte sammen med bussen på vej hjem.

'Jeg overlevede en frygtelig bilulykke på Keroka, da jeg var på vej hjem til Kilgoris (hvor han er fra, red.) efter at være kørt frontalt sammen med en bus. Jeg har det godt og har ikke fået skader,' skriver 30-årige David Rudisha i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen.

Ifølge flere engelske medier, herunder BBC og Daily Mail, skete ulykken som følge af, at et af bilens dæk lige pludselig punkterede. Og hos politiet bliver det bekræftet, at der skete en grim ulykke.

»Rudisha blev hastet til Keroka Sub County Hospital, hvor lægerne kunne se, at atleten ikke havde nogen brud. Han har fået lov til at tage hjem og slappe af,« sagde Kerokas politidirektør, Walter Abondo, efter ulykken.

David Rudisha har ikke deltaget i en konkurrence siden maj 2017, fordi han har døjet meget med skader i ryggen og det ene knæ.

Dog har der tidligere været meldinger om, at han træner let, da han gerne vil være klar til OL i Tokyo i 2020.

Det er ikke første gang, kenyaneren har været ude af hele konkurrenceræset for en periode.

Det samme gjorde sig gældende i 2013/14-sæsonen, hvorefter han deltog ved OL i Rio i 2016, hvor han igen fik OL-guld på 800 meter.