Den dobbelte olympiske guldvinder sir Mark Todd er blevet suspenderet fra at deltage i hesteløb efter en video, hvor han gentagne gange slår på en hest med en gren.

Videoen er efter sigende omkring to år gammel, men florerer lige nu på internettet, fordi en bruger på TikTok har offentliggjort videoen.

Det skriver Daily Mail.

Det er British Horseracing Authority (BHA), som har suspenderet sir Mark Todd fra alle nationale og internationale konkurrencer, mens en undersøgelse af sagen er i gang.

Todd har i en erklæring indrømmet, at det er ham, der er involveret i videoen, og at han derfor har accepteret beslutningen om at blive suspenderet. Videoen har bragt sindene i kog på sociale medier, hvor opførslen blandt andet bliver kaldt 'kvalmende.'

»Jeg undskylder helhjertet over for hesten og alle dem, der var involverede i mine handlinger i dette videoklip,« sagde han ifølge Daily Mail.

65-årige Todd kan fortsat arbejde som hestetræner, men kan ikke deltage som rytter i konkurrencer.

I Skotland, hvor hændelsen skete, er det et krav, at beviset i dyrevelfærdssager skal være mindre end seks måneder gammel.

Da videoen er over seks måneder gammel, kan sir Mark Todd derfor ikke blive retsforfulgt, men han kan risikere både en bøde og at miste sin trænerlicens.

Todd ejer en træningsgård, avler heste og grundlagde Mark Todd-kollektionen, der sælger rideudstyr. Efter episoden har firmaet Equiwarehouse, der solgte produkter fra Mark Todd-kollektionen, meddelt på Facebook, at de ikke længere vil sælge hans produkter.

Sir Mark Todd vandt OL-guld i Los Angeles i 1984 og i Seoul i 1988. Han deltog senest ved OL i 2016 og blev dermed den første newzealænder til at deltage i syv olympiske lege.