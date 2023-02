Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere olympiske mester i isdans Roman Kostomarov kæmper lige nu for sit liv.

10. januar blev han indlagt på hospitalet med lungebetændelse, der viste at være så alvorlig, at han blev lagt i kunstigt koma. Da den nu 46-årige tidligere russiske kunstskøjteløber vågnede igen, var blodstrømningen til hans fingre og fødder så begrænset, at begge fødder og flere fingre skulle amputeres.

Nu skriver mediet Meduza, at Roman Kostomarovs tilstand er forværret, da han i sidste uge fik konstateret hele to hjerneblødninger.

Derfor beskrives den tidligere verdensmester og OL-vinders tilstand nu som kritisk.

Tatjana Navka og Roman Kostomarov vandt olympisk guld i isdans ved vinter-OL Torino i 2006. Foto: SERGEY CHIRIKOV Vis mere Tatjana Navka og Roman Kostomarov vandt olympisk guld i isdans ved vinter-OL Torino i 2006. Foto: SERGEY CHIRIKOV

Roman Kostomarov vandt karrierens største triumfer sammen med Tatjana Navka.

Sammen med makkeren blev han verdensmester i isdans i 2004 og 2005.

Karrierens største triumf for kunstskøjteløberne kom, da Tatjana Navka og Roman Kostomarov sikkert vandt det olympiske guld i isdans ved vinter-OL i Torino i 2006.

I finalen gik den dengang 29-årige Roman Kostomarov ned på knæ foran sin partner, der rørt fjernede en tåre fra kinden, inden de kunne modtage dommernes topkarakterer.