Brasilien er i sorg over et forfærdeligt dødsfald.

Den tidligere OL-guldvinder Walewska Oliveira faldt ifølge politiet i døden fra 17.-etage fra en bygning i São Paulo torsdag aften, skriver Globo.

Oliveira, der stoppede karrieren i 2022, blev 43 år gammel.

Nu efterforsker politiet det tragiske dødsfald.

Walewska Oliveira (i midten) fejrer OL-guldet i Beijing 2008 med to holdkammerater. Foto: Mustafa Ozer/AFP/Ritzau Scanpix

Walewska Oliveira vandt OL-guld med Brasiliens volleyballandshold i 2008 og bronze ved OL i Sydney i 2000.

Hun var desuden med til at vinde VM-sølv i 2006.

Ifølge politiet fandt den frygtelige episode sted klokken 18.09 torsdag aften. Redningsfolk forsøgte at genoplive Oliveira uden held.

Hun var angiveligt i São Paulo i forbindelse med udgivelsen af sin selvbiografi.

Oliveiras tidligere holdkammerat Paula Pequeno har reageret på dødsfaldet.

»Alle er knuste. Alle er knuste over denne nyhed. Volleyballverdenen, hele Brasilien, hele familien, alle er desperate, i sorg og lidelse.«

Walewska Oliveira talte selv om livet efter karrieren i podcasten 'Ataque Defesa' forleden.

»Atleter taler ikke om tiden efter karrieren, de taler ikke om planlægning, de forbereder sig ikke ved at studere og lære andre ting, så de i det mindste er godt forberedt, når de træder ind i verden uden for arenaen.«

»Jeg vil ikke sige, at det bliver let, men det bliver lidt lettere, hvis man har den tanke, at det vil slutte en dag. Jeg bliver 44 år den 1. oktober. Jeg har mindst 40 år tilbage af mit produktive liv. Det er en hel verden, man er nødt til at tænke på,« sagde hun ifølge Caras.