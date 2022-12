Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Taekwondokæmperen Steven Lopez, USA, har fået omstødt sin livstidskarantæne fra sporten.

Den dobbelte olympiske guldvinder var ellers blevet udelukket tilbage i september 2018 efter anklager om voldtægt, begået af både Steven Lopez og broren Jean Lopez.

Det betød, at Jean Lopez – der i øvrigt har været træner for det amerikanske taekwondohold ved tre olympiske lege – også blev udelukket fra sporten.

Selvom de amerikanske brødre var udelukket på livstid, kan de nu vende tilbage som henholdsvis udøver og træner, da de har fået medhold i deres appel, skriver BBC.

Jean Lopez (tv.) og Steven Lopez (th.) ved OL i 2008. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Jean Lopez (tv.) og Steven Lopez (th.) ved OL i 2008. Foto: BEHROUZ MEHRI

Både Steven og Jean Lopez har hele vejen igennem afvist alle anklager, og det har Sportens Voldgiftsret, CAS, nu givet dem medhold i.

The Daily Beast skrev i 2020 om, at flere kvinder var stået frem og havde fortalt, at de var blevet voldtaget af Lopez-brødrene.

Mediet havde blandt andet talt med Audrey-Ann LeBlanc, der fortalte, at Steven Lopez og to af hans venner voldtog hende i 2010 under en taekwondosamling i Dallas i USA.

LeBlanc, der selv var taekwondo-atlet, fortalte, at Steven Lopez havde givet hende en drink, der gjorde hende dårlig, hvorefter han førte hende ind på et hotelværelse, hvor de to venner ventede, og hvor hun efterfølgende blev voldtaget.

Jean Lopez har fungeret som træner i mange år. Foto: BEHROUZ MEHRI Vis mere Jean Lopez har fungeret som træner i mange år. Foto: BEHROUZ MEHRI

En anden taekwondo-udøver, Amber Means, fortæller, at hun datede Steven Lopez on and off i seks år, men alligevel blev hun voldtaget af ham.

Mandy Meloon og Heidi Gilbert er også stået frem tidligere og har fortalt, at de er blevet voldtaget af Jean Lopez. Mandy Meloon blev voldtaget i 2006, ifølge hendes udsagn, da hun var bare 16 år gammel.

Steven Lopez, der i dag er 44 år, har vundet to olympiske guldmedaljer og en bronzemedalje. Tilmed er han femdobbelt verdensmester.

49-årige Jean Lopez har været taekwondotræner i mange år og var blandt andet træner for det amerikanske OL-hold, da Steven Lopez vandt guld i 2004.