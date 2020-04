LeBron James er dette årtusindes suverænt største stjerne i NBA, og han er anerkendt som en af de allerbedste basketballspillere i historien.

Men ’King James’ har også mange andre kvaliteter. Han er blandt andet en ganske habil svømmer.

Det afslører NBA-stjernen Carmelo Anthony nu i en opsigtsvækkende fortælling om, hvordan LeBron James reddede hans liv. Det sker i en samtale med den tidligere Miami Heat-profil Dwyane Wade i en live-video på Instagram

Her kommer de to til at tale den dramatiske episode, som fandt sted, da James, Anthony og Wade var på ferie sammen på Bahamas.

»Det lort får mig til at svede bare ved at tænke på det,« siger Carmelo Anthony ifølge CNN.

Han forklarer, at en gruppe af venner – hvor de tre altså er iblandt – er på en bådtur og er hoppet i vandet for at svømme og snorkle. Alle andre end Anthony begynder at svømme tilbage til båden, for han bliver tilbage for ’at få det sidste med’.

Pludselig indser Carmelo Anthony dog, at noget er helt galt.

»Så kigger jeg op, og strømmen er ved at tage mig ud midt på havet – væk fra båden,« siger Anthony.

Carmelo Anthony fik hjælp af NBA-kollegaen. Foto: Steve Dykes Vis mere Carmelo Anthony fik hjælp af NBA-kollegaen. Foto: Steve Dykes

Dwyane Wade forklarer, at vennerne er kommet ombord på båden igen, men de kan ikke få øje på Carmelo Anthony ude i vandet. Men så træder LeBron James i karakter.

»Alt muligt lort løb gennem hovedet på mig. Så kigger jeg op på båden, og jeg ser ’Bron' springe ud af båden, som om han er MacGyver. Han springer ud af båden og ned i vandet. Han bragte mig tilbage med en arm. Og han svømmer med den anden arm,« siger Carmelo Anthony og fortsætter:

»Det var specielt... Han reddede mit liv. Hey ’Bron', jeg sætter pris på det. Du reddede mit liv den dag. De små svømmefødder virkede ikke for mig.«

James, Anthony og Wade kender hinanden efter mange år sammen i NBA, og de tre var derudover en del af det amerikanske hold, som vandt OL-guld i 2008.