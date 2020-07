Den russisk-fødte kunstskøjteløber Ekaterina Alexandrovskaya er død blot 20 år gammel.

Det skriver flere russiske medier heriblandt Izvestia. Også hendes tidligere skøjtepartner Harley Windsor bekræfter nyheden.

»Ord kan ikke beskrive, hvordan jeg har det lige nu. Jeg er ødelagt helt inde til benet over hendes pludselig og sørgelige død. Det, vi opnåede som par, er noget, jeg aldrig vil glemme, og det vil altid stå mit hjerte nær. Sådan en nyhed er noget, du ikke kan forberede dig på. Hvil i fred, Katia,« skriver han på sin Instagram-profil.

Alexandrovskaya er født i Rusland, men hun blev i 2017 australsk statsborger. For Australien stillede hun op til vinter-OL i Pyeongchang i 2018 sammen med Windsor.

Chef de mission for Australien i 2018, Ian Chesterman, begræder ligeledes dødsfaldet.

»Det er utroligt trist at miste Katia, som var en enegisk og talentfuld person og en fantastisk atlet. Hun var stille og ydmyg i sin væremåde, men hun var utroligt målrettet efter at blive den bedste, hun kunne. Vi er utroligt triste over nyheden. Tiden efter OL har ikke været nem for hende, og dette er endnu en påmindelse om, hvor skrøbeligt livet er,« siger han ifølge Olympic Channel.

Efter sin OL-deltagelse i 2018 var Alexandrovskaya præget af så mange skader, at de i sidste ende tvang hende til et ufrivilligt karrierestop tidligere i år. Blandt hendes største sportslige bedrifter er junior-verdensmesterskabet i 2017, hvor hun vandt guld sammen med Harley Windsor.

Det er anden gang på kort tid, at australsk sport bliver ramt af en stor tragedie. Det er blot få uger siden, at den australske snowboarder Alex Pulin døde 32 år gammel i en drunkeulykke.