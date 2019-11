Hvis du er Conor McGregor-fan, ser du sandsynligvis frem til lørdag den 18. januar.

Her gør den kontroversielle irer sit comeback under UFC 246, og hans modstander er fundet.

Amerikanske Donald 'Cowboy' Cerrone skal dyste med McGregor under eventet i Las Vegas.

»Conor har skrevet under, og Cowboy er klar,« siger UFC-præsident Dana White ifølge ESPN.

Der er mindre end to måneder til, at Conor McGregor skal i ringen igen. Foto: Steve Marcus

Den 31-årige MMA-kæmper meddelte sit comeback sidst i oktober i år, cirka et år efter hans seneste kamp. Det var mod Khabib Nurmagomedov, og McGregor valgte at indstille sin karriere efter nederlaget.

Beslutningen har han dog tilsyneliadende fortrudt siden, og når McGregor står i ringen mod Cerrone er det tre et halvt år siden, at han sidst vandt en MMA-kamp.

Dengang knockoutede han Eddie Alvarez, og det var i november 2016.

Selvom han besluttede at droppe ringen for lidt over et år siden, er McGregor ikke gået under radaen hos medierne. Langt fra.

Eksempelvis slog han en forsvarsløs mand i hovedet på en pub i Dublin i april, og hændelsen blev fanget af overvågningskameraet. En sag, der siden blev dækket i stor stil af medierne.

Angiveligt ville manden, der er i 50'erne, ikke tage imod McGregors tilbud om en whisky, hvilket flere af de andre gæster gjorde. Og det kostede altså et slag i ansigtet.

Senere erklærede McGregor sig skyldig i retten, men han gik helt fri for fængselsstraf.

På det seneste er det også kommet frem, at han tilsyneladende ikke er far til det barn, som hans affære, britiske Terri Murray, hævder, han er.