Nu er det officielt. Den amerikanske NBA-legende Michael Jordan har solgt sit NBA-hold Charlottes Hornets.

Ifølge ESPN er salgsprisen på omkring tre milliarder dollar – svarende til knap 20 milliarder danske kroner.

Noget af en voldsom salgspris, som kan være et lille plaster på såret, nu hvor Jordan takker af som en stolt nu tidligere holdejer.

»Det har været en stor ære at være holdejer af Charlotte Hornets i min hjemstat, North Carolina, de sidste 13 år,« siger Michael Jordan i en pressemeddelelse:

På salget har Michael Jordan tjent knap 20 milliarder danske kroner. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere På salget har Michael Jordan tjent knap 20 milliarder danske kroner. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg er stolt af alt, hvad organisationen har opnået. De spændende momenter på banen, Hornets navnets tilbagevenden, byen Charlottes værtskab for NBA All Star i 2019 og HSE der blev en stor del af det her fællesskab.«

60-årige Jordan købte sig til kontrollen over klubben tilbage i 2010 for knap to milliarder danske kroner. Og i juni kom nyheden om, at Michael Jordan var færdig som holdejer.

Selvom Jordan var ustoppelig som spiller, blev hans 13 år som holdejer dog aldrig en succes.

Kun to gange formåede Charlotte Hornets med NBA-legenden som holdejer at komme med i slutspillet, og begge gange blev til et exit i første runde.

Holdejereventyret for Jordan er nu officielt et afsluttet kapitel, men helt færdig med Charlotte Hornets er han dog ikke. Michael Jordan vil stadig have en lille andel af aktierne.