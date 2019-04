Hvad der længe har været et rygte, er nu en realitet.

MMA-kæmperen og den tidligere bryder Mark O. Madsen og bokseren Patrick Nielsen brager sammen i MMA-buret den 8. juni i K.B. Hallen.

De danske fightere mødes i MMA-braget, der kaldes 'INGEN UDVEJ', og dermed får vi altså svaret på, hvem der er Danmarks bedste fighter.

Patrick Nielsen, der normalt er at finde i bokseringen, får sin debut i MMA, og han ser det som en mulighed for at bane vejen for en ny karriere.

»Jeg har længe flirtet mig med tanken om at prøve mig af i MMA. Nu er muligheden der, og jeg kan ikke tænke mig en bedre udfordring og mulighed for at komme ind på MMA-scenen, end at gøre det af med Mark O., som åbenbart er alles darling,« lyder det fra Patrick Nielsen i en udsendt pressemeddelelse, som tilføjer:

»Jeg træner som en gal - tre gange om dagen og seks dage om ugen, så jeg kommer til at stå snorlige, og Mark O's MMA-drømme slutter den 8. juni.«

Mark O. Madsen derimod er en anelse mere rutineret end sin kommende modstander. Braget mod Patrick Nielsen bliver Mark O. Madsen ottende i MMA-regi.

Og selvom Mark O. Madsen har vundet sine hidtil syv dueller, anerkender han sin kommende modstanders kvaliteter.

»Jeg kommer til at møde en rigtig god bokser, og det bliver en kamp mellem en fighter, som vil have en stående kamp, og så mig, som gerne vil have kampen ned på gulvet. Patricks dage som fighter er talte, når jeg er færdig med ham den 8. juni.«

Det var i slutningen af marts, at B.T. kunne berette, at et stort MMA-brag mellem Mark O. Madsen og Patrick Nielsen var under opsejlning. Dengang var det de sidste forhandlinger, der manglede, før duellen kunne offentliggøres som en realitet.

Kampen bliver kæmpet efter klassiske MMA-regler, og vægtklassen 75,5 kilo. Da Mark O. Madsen sidst var i ringen, lød vægtklassen 77 kilo. Du kan læse mere om, hvordan Mark O. Madsen dengang trænede for at komme i vægt her.