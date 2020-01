De var begge tydeligt berørte.

De to værter Hoda Kotb og Savannah Guhtrie havde svært ved at holde tårerne tilbage under mandagens 'Today'-show.

Her havde de Matt Mauser igennem på telefonen. En mand, der lige nu gennemlever et stort mareridt. Søndag fik han den tragiske besked, at hans kone Christina var blevet dræbt i en helikopterulykke i Calabasas. Samme ulykke, der kostede blandt andre Kobe Bryant og hans datter Gianna Maria livet.

»Jeg prøvede at holde sammen på mig selv, indtil du sagde hendes navn. Nu mister jeg fatningen igen. Jeg har det så godt, som man kunne forvente. Det er forfærdeligt. Jeg har tre små børn og skal prøve at finde ud af at navigere rundt i et liv med tre børn og ingen mor,« siger Matt Mauser, inden stemmen knækker over.

Savannah Guthrie og Hoda Kotb er værter på 'Today'-showet. Mandag havde de svært ved at holde tårerne tilbage. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Savannah Guthrie og Hoda Kotb er værter på 'Today'-showet. Mandag havde de svært ved at holde tårerne tilbage. Foto: ANGELA WEISS

Og også i studiet er det tydeligt, de to værter ikke ved, hvad de skal sige, og de taler også med grødet stemme.

»Der er ikke nogen ord. Det der er sket er svært at tale om,« siger værten Savannah Guthrie, inden hun får Matt Mauser til at sætte nogle ord på sin kone, der var træner på Kobe Bryants Mamba-akademi.

Ekstraordinær. Morsom. Dyb. Fantastisk. Sjovere end nogen, han nogensinde havde mødt, lyder ordene i telefonen, inden han fortæller, hvordan han lærte Kobe Bryant at kende.

»Jeg mødte ham, da jeg var spansklærer på en privatskole, hvor hans døtre gik. Han var skadet og spurgte, om han kunne tage med mig på tur til San Diego. Vi begyndte at snakke. Han vidste alt om mig, og at jeg var glad for musik,« fortæller Matt Mauser, der også talte basketball med Bryant.

Kobe Bryant og datteren Gianna Maria omkom i den tragiske ulykke. Foto: USA TODAY USPW Vis mere Kobe Bryant og datteren Gianna Maria omkom i den tragiske ulykke. Foto: USA TODAY USPW

Familien Mauser var glade for sporten, og Kobe Bryant fik øjnene op for, hvor dygtig Christina var. Derfor hyrede han hende som forsvarstræner, og familierne blev tætte, fortæller Mauser, der også kendte nogle af de andre ombord på helikopteren.

Da den tragiske nyhed om styrtet kom frem søndag, tog det hurtigt fart i medierne. Matt Mauser har to børn på 11 og 12, der 'forstår rigtig meget', og han holdt fjernsynet slukket det meste af dagen. Bortset fra et øjeblik om aftenen.

»Vi så 'SportsCenter' (på ESPN, red.) i to sekunder, og alt handlede om, hvordan alle sørgede og havde ondt, og min datter sagde, det var rart at vide, at alle sørgede med os. Jeg ved, det er mærkeligt, men det hjalp på en måde,« siger Matt Mauser, hvis stemme knækker over. Og hele situationen rører tydeligvis også de to værter.

»Matt, vi sender al vores kærlighed til dig og dine børn. Vi krammer dig herfra. Tak, fordi du talte med os,« slutter Hoda Kotb indslaget - tydeligt berørt med tårer i øjnene.