Der er kommet meget få oplysninger frem om den helikopterulykke i Los Angeles, som søndag kostede basketball-legenden Kobe Bryant og otte andre personer livet.

Men en journalist fra L.A. Times, som bor tæt på ulykkesstedet, giver i en reportage et indblik i de dramatiske minutter omkring ulykken.

Journalisten – Richard Winton – sad og spiste morgenmad i sit hjem, da han hørte en helikopter flyve forbi, og kort efter lød et stort brag.

Herefter forsøgte Winton at komme til bunds i, hvad der var sket.

»Klokken var 9.52, og jeg gik ud på gaden. Sigtbarheden var dårlig. Ved hjælp af en kikkert kunne jeg se, at flyet var blevet revet fra hinanden og var i brand. Det viste sig, at flyet var en helikopter, og det var spredt i mange stykker på bjergsiden,« skriver han blandt andet i reportagen på L.A. Times' hjemmeside.

»De efterfølgende minutter ankom en strøm af brandmænd for at håndtere branden. Jeg var i stand til at komme tættere på ulykkesstedet, hvor jeg så rester strøet ud over bjergsiden,« fortsætter han.

Her mødte journalisten et øjenvidne til den tragiske ulykke, som kostede ni menneskeliv – heriblandt Kobe Bryant og hans 13-årige datter, Gianna Maria.

Øjenvidnet, 62-årige Jerry Kocharain, forklarer, at han stod uden for en kirke og drak kaffe, da han så en helikopter flyve 'usædvanligt lavt'.

Det ved vi Klokken 19 søndag aften dansk tid styrtede en helikopter ned i byen Calabasas, nordvest for Los Angeles. I helikopteren var der ni personer, heriblandt basketball-legenden Kobe Bryant og hans 13-årige datter.

Blandt de øvrige ofre er den kvindelige basketball-træner Christina Mauser.

Også John Altobelli, som var cheftræner for Orange Coast Colleges baseball-hold, samt hans hustru og datter var om bord i helikopteren.

Dermed mangler der fortsat at blive identificeret tre ofre – to passagerer og piloten.

Det vides endnu ikke, hvad den præcise årsag til ulykken var, men der spekuleres i, at den tætte tåge i område kan have haft en indflydelse.

Den lokale sherif Alex Villanueva fortæller til CNN, at det kan tage uger at efterforske styrtet, og kalder det for 'et logistisk mareridt'.

»Det lød ikke rigtigt. Og den var virkelig lav. Jeg så den falde og hakke (lyden fra motoren, red.). Men det var svært at se ordentligt, fordi det var så tåget,« siger Kocharain til L.A. Times.

Herefter forsvandt helikopteren ind i tågen, og så hørte han et brag og så en ildkugle.

»Ingen kunne overleve det,« siger Jerry Kocharain.

Kobe Bryant spillede hele sin karriere i Los Angeles Lakers og vandt NBA-mesterskabet fem gange.

Blå bog Navn: Kobe Bean Bryant

Kobe Bean Bryant Født: 23. august 1970 i Philadelphia

23. august 1970 i Philadelphia Udannelse: Lower Merion High School, Ardmore (Philadelphia)

Lower Merion High School, Ardmore (Philadelphia) Karriere: Professionel basketballspiller i NBA fra 1996 til 2016 for Los Angeles Lakers.

Professionel basketballspiller i NBA fra 1996 til 2016 for Los Angeles Lakers. Kampe: 1346 med et snit snit på 25 point per kamp.

1346 med et snit snit på 25 point per kamp. Største resultater: Fem NBA-mesterskaber, All Star-spiller 18 gange, Mest værdifulde spiller (MVP) i grundspillet (07/08), MVP i finaleserien (08/09, 09/10).

Fem NBA-mesterskaber, All Star-spiller 18 gange, Mest værdifulde spiller (MVP) i grundspillet (07/08), MVP i finaleserien (08/09, 09/10). Civiltilstand: Gift med Vanessa Laine Bryant. Kilde: NBA.com, Bleacherreport.

Han er nummer fire på listen over de spillere, der har scoret flest point i NBA's historie.

I 2016 indstillede 'Black Mamba', som hans kælenavn lyder, sin aktive karriere.

Kobe Bryant blev 41 år og efterlader sig konen Vanessa samt tre døtre.

Det vides endnu ikke, hvad der var årsag til den tragiske helikopterulykke.