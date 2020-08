Det kan blive meget alvorligt for flere sportsgrene, hvis ikke klubber må få tilskuere til kampe i efteråret.

De seneste ugers smittestigning har sat store spørgsmål ved, om politikerne vil tillade sportsklubberne flere tilskuere til deres kampe, og det kan få store konsekvenser.

Det siger den administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm Hansen, fredag.

- Hvis det fortsætter med de nuværende forsamlingsrestriktioner, så har vi at gøre med en række klubber og forbund, der risikerer at gå konkurs. Det er meget alvorligt, siger han.

- En ting er, at man har måttet leve med nedlukningen i foråret og sommeren, hvor nogle idrætter trods alt ikke havde højsæson, men hvis det fortsætter hele efteråret, så kan de simpelthen ikke overleve, fortsætter Morten Mølholm Hansen.

Han peger først og fremmest på håndbold og ishockey, som lige nu står til at må lukke 500 personer ind i hallerne inklusive spillere og stab.

Håndbold starter op 22. august, når kvindernes HTH Liga går i gang, mens mændene starter 1. september.

Metalligaen i ishockey har ikke fastlagt en startdato endnu. Sidste år startede ligaen i begyndelsen af september.

- De to sportsgrene er meget hårdt ramt. 500-grænsen hjælper dem overhovedet ikke, de vil ikke kunne klare sig med at lukke så få tilskuere ind.

- De store motionsarrangører med mange deltagere er også super hårdt ramt, siger Morten Mølholm.

Hvis ikke klubberne får lov til at åbne op for tilskuere, så håber DIF, at politikerne vil præsentere en form for kompensationsordning til de hårdest ramte sportsgrene.

- Hvis klubberne skal overleve, så skal de kompenseres for de indtægter, de havde udsigt til. Det er den måde, de kan reddes på, siger direktøren.

Tirsdag udtalte Kåre Mølbak, der er faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), at han ikke kunne anbefale en yderligere åbning af samfundet grundet de seneste ugers stigning i antallet af smittede med covid-19.

Det fik regeringen til at droppe en lempelse af forsamlingsforbuddet, som ellers var planlagt til at skulle stige til 200 fra 100 personer lørdag.

Det seneste døgn er der konstateret 136 nye corona-smittetilfælde i Danmark.

