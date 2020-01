Siden det tragiske helikopterstyrt, der kostede Kobe Bryant, hans 13-årige datter og syv andre mennesker livet, er årsagen bag styrtet forsøgt afdækket.

Helikopteren havde ingen sort boks, og derfor er det svært at finde frem til den specifikke årsag bag flystyrtet, men nu fortæller TMZ, at Kobe Bryants luksushelikopter havde flere sikkerhedsmæssige mangler.

Mediet meddeler nemlig, at den amerikanske havarikommission NTSB har fundet frem til, at helikopteren ikke havde et såkaldt TAWS-system, der er et terrænundgåelses- og advarselssystem.

Der var heller ikke nogen flyvedatarekorder (FDR) eller optagelsesudstyr til kommunikation i cockpittet.

Disse instrumenter er ikke lovpligtige, men den amerikanske havarikommission fortæller, at de har anbefalet den lokale luftfartsmyndighed FFA, at helikoptere, der har mere end seks passagerer, har installeret disse instrumenter.

‘Agenturet (den amerikanske havarikommission, red.) siger, at instrumenterne ville have hjulpet i dette tilfælde,’ lyder TMZs konklusion.

Dødsulykken skete, efter helikopteren havde bedt om tilladelse til at flyve lavt som konsekvens af tæt tåge. Det betød, at den ikke kunne registreres på radaren.

På et tidspunkt bad piloten om en såkaldt 'flight following', som giver kontroltårnet og helikopteren kontinuerlig kontakt, når der flyves lavt. Beskeden fra tårnet lød, at helikopteren fløj for lavt til at kunne få assistance.

Betjenten og medarbejdere fra haverikommissionen undersøger stedet, hvor Kobe Bryants helikpter styrtede ned. Foto: Danny Moloshok Vis mere Betjenten og medarbejdere fra haverikommissionen undersøger stedet, hvor Kobe Bryants helikpter styrtede ned. Foto: Danny Moloshok

Piloten bad derefter om tilladelse til at flyve over et skydække.

Få øjeblikke efter styrtede maskinen ind i en bjergskråning.

Kobe Bryant og hans 13-årige datter, Gianna, var på vej til NBA-legendens sportsakademi, Mamba Sports Academy, i Thousand Oaks, da tragedien indtraf.

Efterfølgende er Kobe Bryant, datteren og de resterende ofre blevet hyldet verden over.