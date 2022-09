Lyt til artiklen

Det er nok det største drama i nyere tid.

Skakstjernen Magnus Carlsen har anklaget amerikanske Hans Niemann for at snyde.

Og nu har Det Internationale Skakforbund (FIDE) iværksat en undersøgelse af Magnus Carlsen og Hans Niemann efter det skakdrama, der har været i gang de seneste par uger.

Det bekræfter Klaus Deventer, medlem af Fair Play-komiteen i FIDE, til den tyske nyhedsportal T-online, gengivet af Sportschau.

Ifølge nyhedsportalen gennemføres der nu to undersøgelser, en i retning af Carlsen og en mod amerikanske Niemann.

»Er der beviser nok til at retfærdiggøre en påstand om bedrageri? Hvis vi konkluderer, at det er tilfældet, vil vi indgive en passende sigtelse til FIDEs etik- og disciplinærudvalg,« siger Deventer til T-portal.

Et panel bestående af tre medlemmer vil granske spillernes træk og udtalelser. Hvis Carlsen bliver kendt skyldig i falske anklager, kan han risikere at blive udelukket fra spillet. Bøder er også en mulig straf, men er usædvanligt, mener Deventer.

I løbet af det sidste stykke tid har Magnus Carlsen været meget tavs, efter han på opsigtsvækkende vis trak sig fra Sinquefield Cup for flere uger siden.

Mandag aften kom der en udtalelse fra Magnus Carlsen, som hele skakverdenen havde ventet på.

I et Twitter-opslag forklarede Carlsen baggrunden for, hvorfor han valgte at trække sig efter et træk i kampen mod Hans Niemann.

Kort sagt mente den 31-årige Carlsen, at Niemann ved flere lejligheder har tyet til at snyde ved skakbrættet – både online og ved det fysiske bræt.

»Jeg tror, ​​at Niemann har snydt mere – også for nylig – end han har indrømmet offentligt,« skrev nordmanden i en erklæring.