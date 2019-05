Så er der nyt i den verserende sag om atleternes mistrivsel i Dansk Svømmeunions eliteafdeling.

I et opsigtsvækkende blogindlæg, som tidligere Team Danmark-direktør Michael Andersen søndag aften har publiceret på sin hjemmeside, slår han - efter at have gennemgået samtlige mødereferater fra 2006 til 2014 - fast, at Dansk Svømmeunion i flere tilfælde har overtrådt de samarbejdsaftaler, som unionen han indgået med Team Danmark.

»Der er sket ved, at Dansk Svømmeunions ledelse ikke på styregruppemøderne har informeret Team Danmark om konkrete henvendelser fra elitesvømmerne om overtrædelse af “Retningslinier for vejning af elitesvømmere,« skriver Michael Andersen.

I blogindlægget kalder han Dansk Svømmeunions nuværende formand og direktør, henholdsvis Lars Jørgensen og Pia Holmen, samt tidligere sportschef Lars Sørensen for sagens nøglepersoner.

Michael Andersen var fra 2006 til 2014 direktør i Team Danmark.

Denne trio gav ifølge Michael Andersens observationer Mark Regan og nu afdøde Paulus Wildeboer, der var ansat som svømmelandstrænere i perioden 2004 til 2012, mulighed for 'ikke formelt, men set retrospektivt at være deres egne chefer i Dansk Svømmeunion".

»Sammen med Team Danmarks medarbejdere oplevede jeg, at både Regan og Wildeboer havde store udviklingspotentialer i forhold til mentale og sociale områder af elitesvømning samt et meget begrænset kendskab til dansk elitekultur. En af de største svagheder hos både Regan og Wildeboer var efter min opfattelse at de både var meget forbeholdne og skeptiske overfor at samarbejde med sportspsykologer - også fra Team Danmark,« skriver Michael Andersen.

1. maj afleverede Team Danmark på baggrund af DR-dokumentaren »Svømmestjerner - under overfladen« en redegørelse til Kulturministeren.

Michael Andersen, billedet, var direktør i Team Danmark fra 2006 til 2014.

Om denne mener Michael Andersen dette:

»Kvaliteten er efter min mening omvendt proportional med længden. Redegørelsen har nogle altafgørende udeladelser, blandt andet i forhold til kompetence-, ansvars- og rollefordelingen mellem Team Danmark og Dansk Svømmeunion. Det er meget positivt, at der udarbejdes en uvildig undersøgelse, men jeg havde klart foretrukket, at Kulturministeret havde ansvaret for den uvildige undersøgelse. Jeg ser imidlertid med sindsro frem til åbent og ærligt at besvare alle spørgsmål - skriftligt.«

Således lægger Michael Andersen ikke skjul på, at han føler et stort ansvar i ‘svømmesagen’ eftersom han var Team Danmark-direktør i perioden, hvor atleternes mistrivsel fandt sted. På den baggrund synes han, det er mærkeligt, at han ikke er blevet kontaktet inden Team Danmark fremsendte redegørelsen til Kulturministeren.

»Det er helt afgørende for dansk eliteidræts troværdighed og omdømme at ‘alle sten bliver vendt’ i denne sag. Jeg håber at de ansvarlige repræsentanter fra svømmeklubberne i Danmark på næste repræsentantskabsmøde i Dansk Svømmeunion er deres fulde ansvar bevidst i forhold til at vælge en kompetent bestyrelse, som derefter har ansvaret for at ansætte og/eller afskedige den ansvarlige administrative chef - direktøren - såfremt der er væsentlige forhold, som taler herfor. Svaret på dette får vi måske i løbet af efteråret 2019 eller måske ...aldrig,« lyder Michael Andersens slutreplik.

Tidligere Team Danmark-direktør Michael Andersen, til venstre, ved DR Sportens gallashow i 2013 sammen med blandt andre Team Danmarks bestyrelsesformand Frank Jensen og daværende kulturminister Marianne Jelved.

B.T. har spurgt Team Danmarks bestyrelsesformand Frank Jensen om, hvorfor man i forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen til Kulturministeret ikke har inddraget Michael Andersen.

»Vi har sammen med Danmarks Idrætsforbund taget initiativ til en uvildig redegørelse, som skal klarlægge forløbet omkring de pågældende sager. Hvem, der skal interviewes til undersøgelsen, skal de uvildige undersøgere være med til at fastlægge, når kommissoriet er færdiggjort. Her kan nuværende og tidligere medarbejdere i Team Danmark naturligvis være relevante for den samlede redegørelse,« siger Frank Jensen.

Han lægger i sit svar ikke skjul på, at man ser med alvor på ‘svømmesagen’.

»Derfor har vi sammen med Danmarks Idrætsforbund taget initiativ til den uvildige redegørelse, som skal undersøge denne her sag til bunds. Redegørelsen skal samtidig være med til at klarlægge omfanget af spiseforstyrrelser generelt i dansk eliteidræt. Jeg har lige som mange andre været dybt berørt at høre svømmerne fortælle deres historier. Vi skylder atleterne, at alle i dansk idræt lærer af denne her sag,« siger Frank Jensen.