Nedsættelsen af forsamlingsforbuddet til fem personer betyder, at foreningsidrætten i Danmark reelt er lukket ned.

Sådan skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag meddelte, at forsamlingsforbuddet sættes ned fra ti til fem personer.

I forvejen var indendørs idræt lukket ned i forbindelse med de hidtidige restriktioner, men i en del fodboldklubber har man fortsat trænet udendørs i grupper af maksimalt ti personer.

Den mulighed forsvinder nu, lyder det fra DIF.

»Vi har forståelse for indførelsen af restriktionerne, men det smerter mig utrolig meget, at foreningsidrætten nu stort set bliver lukket helt ned.«

»Det er en forfærdelig situation for alle medlemmerne og de frivillige kræfter, der er trukket så mange veksler på i det seneste år,« siger DIF-direktør Morten Mølholm Hansen.

De nye restriktioner rammer ikke den profesionelle sport, som for eksempel Superligaen, når det kommer til afvikling.

De professionelle ligaer får derfor indtil videre lov til at fortsætte, men den såkaldte superligaordning, der har gjort det muligt at have 500 personer til kampe udgår.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund, der er kommet i kølvandet på Mette Frederiksens pressemøde tirsdag eftermiddag.

I skrivende stund er dette dog ikke noget, der får betydning for Superligaen, der lige nu er på vinterpause indtil starten af februar. Dermed bliver klubberne i første omgang ikke ramt af restriktionerne. Det kan dog ændre sig, hvis de bliver forlænget.

På tirsdagens pressemøde udtalte Magnus Heunicke sig ikke kategorisk om sport, men det lød fra ham, at regeringen ville melde noget ud omkring tilskuere til sport og en eventuel begrænsning på det område.

»Den professionelle sport vil sikkert kunne fortsætte. Men vi vil se på tilskuere. Det er vi snart klar til at melde ud om,« sagde Magnus Heunicke