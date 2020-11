Et nyt forsamlingsforbud i Sverige betyder i praksis, at tilskuere forbydes til al sport fra den 24. november.

Det vil snart ikke være tilladt for nogen tilskuere at dukke op til sportsbegivenheder i Sverige.

Det står klart, efter at landets regering mandag med statsminister Stefan Löfven i spidsen har præsenteret nye, stramme coronarestriktioner.

De indebærer blandt andet et forbud mod forsamlinger med mere end otte personer. Det nye forbud er en markant stramning i forhold til det nuværende, der forbyder forsamlinger med mere end 300 personer.

Flere regioner har dog også beholdt en maksimal grænse på 50 personer fra tidligere på grund af høje smittetal.

De nye restriktioner gælder fra 24. november og fire uger frem.

- Dette er et meget klart signal til enhver i vores land om, hvad der kommer til at gælde fremover. Gå ikke i gymnastiksalen, gå ikke på bibliotek og arranger ikke middag derhjemme, siger Stefan Löfven.

Regeringens melding kommer, efter at Sverige de seneste uger har oplevet en markant stigning i smittetallene.

Også antallet af dødsfald blandt coronapatienter har været på himmelflugt.

Sverige har tidligere haft en strategi, hvor man i stedet for omfattende nedlukninger og forsamlingsforbud har stolet på generelle opfordringer om at holde afstand og sikre god hygiejne.

Den strategi alene er ifølge Stefan Löfven ikke længere gangbar.

- Vi kom langt med råd og anbefalinger i foråret, men nu overholdes det ikke længere i samme grad. Nu er vi nødt til at indføre flere forbud og restriktioner for at knække kurven, siger statsministeren.

Med de nye tiltag når tilskuerne ikke tilbage på stadion for at se de bedste svenske fodboldhold i denne sæson.

Der resterer blot tre spillerunder af den bedste række, Allsvenskan. Malmö FF har allerede sikret sig mesterskabet.

/ritzau/