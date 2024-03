Danmark skal finde idrætspolitiske alliancer i andre afkroge af verden for at få større indflydelse.

Danmarks indflydelse i toppen af internationale idrætsforbund daler og er på det laveste niveau i de ti år, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) har lavet et magtbarometer over nationers indflydelse i international idrætspolitik.

Den trend skal vendes ved, at Danmark finder nye samarbejdspartnere fra andre dele af verden i stedet for primært at have samarbejdspartnere fra Europa, Australien, New Zealand, USA og Canada, "som Danmark i forvejen deler et demokratisk fællesskab med".

Det siger formanden i DIF, Hans Natorp, til DR, efter at Danmark i 2023 er rykket ned som 36 på DIF's magtbarometer.

- Vi skal i høj grad også bruge magtbarometeret til at plotte ind, hvor vi kan lave de stærkeste alliancer med nationer, som vi ikke deler kulturelt fællesskab med. Det kan være med til at sikre, at vi kan få vores dagsordener bragt frem, siger Hans Natorp til DR.

Magtbarometeret er baseret på, hvilke lande der har magtfulde poster i store idrætsorganisationer og forbund. Det kan eksempelvis være Den Internationale Olympiske Komité (IOC) eller Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

USA topper barometeret foran Australien, Frankrig, Italien og Storbritannien.

Danmark lå nummer 21 på barometeret i 2019, hvilket er den højeste danske placering. Siden er Danmark faldet 15 pladser og ligger bag eksempelvis Tjekkiet, Østrig og Rumænien.

Det er blandt andet et resultat af, at Poul-Erik Høyer og kong Frederik ikke længere er medlem af IOC, mens Niels Nygaard i 2021 tabte præsidentvalget i Europas Olympiske Komité (EOC), forklarer Hans Natorp til DR.

Han pointerer dog også, at Danmark stadig har en tung stemme i idrætspolitik. Danmark har eksempelvis været en væsentlig stemme i, at Rusland har fået mindre idrætspolitisk indflydelse, siden russerne invaderede Ukraine, vurderer Natorp.

Saudi-Arabien er begyndt at investere enorme beløb i såvel sportshold som afholdelse af begivenheder, og det giver et tydeligt afkast på DIF's magtbarometer. Saudierne er fra 2021 til 2023 hoppet fra en plads som nummer 100 og op som nummer 43.

/ritzau/