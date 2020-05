Visse former for kropskontakt er tilladt i Kulturministeriets nye retningslinjer for udendørs idræt.

Idrætten tager et stort skridt mod en normalisering. Onsdag har Kulturministeriet udsendt nye retningslinjer for udendørs idræt, og de nye retningslinjer tillader visse former for kropskontakt.

Dermed må breddespillerne i for eksempel fodbold gerne gå ind i en nærkamp med hinanden.

Det anbefales dog stadig at begrænse den fysiske kontakt mellem to idrætsudøvere, så vidt det er muligt.

I de nye retningslinjer lyder det:

»I situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at overholde den anbefalede afstand eller regulere afstand til andre, er det vigtigt, at foreningen overvejer tiltag, der kan minimere eller reducere varigheden af kontakter særlig ansigt-til-ansigt-kontakt for både medlemmer, ansatte og frivillige.«

»Der kan være tale om adfærdsmæssige tiltag eller tiltag til at danne en barriere mellem personerne. For eksempel kan aktiviteten organiseres i faste grupper med et fast antal per gruppe.«

»Jævnfør ovenstående kan sport- og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt gennemføres (for eksempel sport hvor man har direkte berøring med andre spillere så som håndbold og fodbold), hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.«

Selv om det altså for eksempel er et skridt mod normalisering for breddefodboldspillere, skal de stadig overholde forsamlingsloftet.

Derfor må der fortsat maksimalt trænes i grupper af ti personer på afmærkede arealer.

/ritzau/