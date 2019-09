Den 28. august blev baseballspilleren Blake Bivens' liv ødelagt.

Hans hustru, svigermor og lille søn blev dræbt på brutal vis, og politiet formoder, det er den blot 18-årige Matthew Thomas Bernard, der står bag.

Nye detaljer i den triste sag er nu kommet frem, efter ransagningskendelserne er blevet offentliggjort. Det skriver CNN.

Det var Matthew Thomas Bernards egen tante, der ringede til politiet, efter han var mødt op ved hendes dør. Her fik hun et hårdt slag i skulderen, inden Bernard vendte om og løb væk, og der gik ikke lang tid, før tanten hørte skud fra ofrenes hjem.

Blake Bivens mistede tirsdag sin svigermor, hustru og et-årige søn. Foto: Instagram Vis mere Blake Bivens mistede tirsdag sin svigermor, hustru og et-årige søn. Foto: Instagram

Hun gik hen til huset, og her ventede der hende et frygteligt syn.

'Hun fandt et lig i indkørslen og så Bernard løbe fra huset og ind i skoven bag ved med en riffel i hånden,' lyder det i kendelsen fra politiet.

Da politiet ankom, kunne de se, at kvinde der lå dræbt i indkørslen var blevet skudt, og da de gennemsøgte huset, fandt de en kvinde og en lille dreng i en seng - begge dræbt på brutal vis af skud.

Derudover lå familiens hund død i stuen, og der gik ikke lang tid, før politiet kunne anholde Matthew Bernard - som er lillebror til Blake Bivens' dræbte hustru - der løb nøgen rundt i området.

Matthew Bernard er anklaget for det tredobbelte drab. Foto: Foto: Privatfoto, Facebook Vis mere Matthew Bernard er anklaget for det tredobbelte drab. Foto: Foto: Privatfoto, Facebook

Politiet har endnu ikke fået klarlagt, hvad hans motiv for drabene var, men en fætter til den 18-årige mand har tidligere fortalt, at Bernard er psykisk syg.

I sidste uge kom det frem, at politiet dagen efter drabene havde fundet potentielt afgørende spor i sagen, da der blev fundet noget tøj - en hvid t-shirt, blå joggingbukser og et par sko fra Nike - der meget vel kunne tilhøre gerningsmanden.

»Tøjet havde røde pletter og det der godt kunne være partikler fra mennesker på sig,« lød det i dokumenter fra sagen. Udover tøjet fandt politiet også en riffel og en hammer, der var dækket af blod.

To dage efter de brutale drab skrev Blake Bivens et langt opslag på Instagram, hvor han både hyldede sin hustru, søn og svigermor og samtidig gav udtryk for den store sorg, der havde ramt ham.

'For to dage siden blev mit hjerte til aske. Det liv, jeg kendte, er blevet smadret. Smerten, min familie mærker, kan ikke beskrives. Jeg ryster ved tanken om vores fremtid uden dem,' skrev han blandt andet i opslaget, som han havde skrevet til en lang række billeder af de tre dræbte.

Blake Bivens er en del af baseballholdet Tampa Bay Rays i Major League Baseball (MLB), men har spillet en del kampe for det mindre hold Montgomery Biscuits i Alabama.

Matthew Bernard skal til den første høring i sagen den 6. november.

Derudover har hans advokat, James Martin, anmodet om, at den 18-årige bliver mentalundersøgt.