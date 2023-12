Der bliver taget nye bolde i brug i professionel golf fra 2028. De skal tage længden af spillernes drives.

Professionelle golfspillere skal drive kortere ud fra teestedet, så man fortsat kan bruge de legendariske baner rundtomkring i verden uden at belaste miljøet.

Sådan lyder argumentet fra golfsportens regelmagere, The Royal and Ancient Golf Club (R&A), og den amerikanske golfunion USGA.

De har torsdag vedtaget et forslag om at skifte de nuværende golfbolde ud med en anden type bolde, der tager længden af de bedste drives.

De nye bolde skal tages i brug fra januar 2028 af de professionelle og fra 2030 af hobbyspillere, skriver USGA på sin hjemmeside.

Ifølge USGA vil de spillere, der driver længst, med de nye bolde slå 12-14 meter kortere, mens den gennemsnitlige mandlige professionelle spiller vil slå 8-10 meter kortere.

For hobbyspillere vil længden forkortes med under fem meter, vurderer man.

Forslaget har været undervejs et stykke tid, og det har delt vandene.

- I mine øjne er det ret oplagt. Jeg har spillet i over 25 år, og baner som vi spillede dengang, og som er fantastiske, kan vi ikke spille mere, fordi de er for korte, sagde Søren Kjeldsen til Ritzau i juli.

En af de baner, som Kjeldsen taler om, er den historiske Old Course i skotske St. Andrews, som har lagt græs til The Open, også kendt som British Open, der er en af de fire majors i golf.

Tvillingerne Rasmus og Nicolai Højgaard er omvendt modstandere af, at man bremser udviklingen.

- Jeg synes ikke, at forslaget er en god idé. Jeg synes, det er helt forkert at tænke den vej i stedet for at tænke fremad. Så skulle man stoppe med at udvikle bolden fra nu af eller hvad?

- Du kan sagtens lave banerne svære nok, sagde Nicolai Højgaard i forbindelse med turneringen Made in Himmerland i sommer.

På de store tours driver en gennemsnitlig professionel mandlig spiller omkring 275 meter. Det er knap 23 meter længere end for 20 år siden, da man sidst ændrede på bolden.

Det har tvunget flere golfklubber til at forlænge deres baner for at gøre dem konkurrencedygtige, hvilket kræver ressourcer og mere plads.

/ritzau/