I 2017 var der 1804 dopingsager ifølge en ny rapport fra Wada. Det er en 13 procent flere end i 2016.

Dopingsager i international sport steg med 13,1 procent i 2017. Det viser en ny rapport fra Det Internationale Antidopingagentur (Wada), der blev offentliggjort torsdag.

Wada-rapporten afslører, at antidopingreglerne i 2017 blev overtrådt 1804 gange. Det var en stigning i forhold til 2016, hvor der var 1595 sager, men et fald fra 2015, hvor reglerne blev brudt 1929 gange.

Sagerne involverer personer fra 114 forskellige nationer på tværs af 93 sportsgrene.

Det land, der havde fleste overtrædelser af reglerne, var Italien med 171 sager efterfulgt af Frankrig med 128 og USA med 103.

Rusland, der tidligere på måneden blev udelukket i fire år fra internationale sportsbegivenheder af Wada på grund af manipulation af dopingdata, ligger på femtepladsen med 82 overtrædelser i 2017.

Landets antidopingagentur (Rusada) sagde torsdag, at det ikke er enig i afgørelsen om udelukkelse fra Wada, og sagen skal derfor prøves ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Bodybuilding var den sport, der havde flest dopingsager i 2017 med 266 efterfulgt af atletik med 242 og cykling med 218.

Størstedelen af overtrædelserne (1459) i 2017 blev afsløret ved hjælp af positive prøver.

Generaldirektør i Wada Olivier Niggli fortæller da også, at testningen af atleter før og efter konkurrencer fortsat er yderst vigtig i kampen mod doping.

Men samtidig understreger han, at efterforskning og politiarbejde bliver vigtigere og vigtigere redskaber i forsøget på at afsløre svindlere. Det gælder både atleter og personer, der hjælper atleterne med svindel.

- Episoder på det seneste har vist, at efterforskningsarbejde bliver endnu vigtigere i kampen for at beskytte de rene atleters rettigheder over hele verden, siger Olivier Niggli.

I alt blev der indsamlet 245.232 prøver i 2017.

/ritzau/