75 hotdog på 10 minutter.

Så mange skulle der til for at slå verdensrekorden i hotdogspisning. Og det skete lørdag på Coney Island i New York, da Joey 'Jaws' Chestnut slog sin egen rekord.

For den hidtidige rekord på 74 hotdogs, der i 2019 blev sat af selvsamme Joey Chestnut, var intet match for den hurtigtædende amerikaner.

Konkurrencen var en del af fastfoodkæden Nathan's Famous' ædekonkurrence, der blev afholdt i forbindelse med USA's uafhængighedsdag, 4. juli, og blev vist på ESPN.

Joey Chestnut puster ud, efter det stod klart, at han havde slået sin egen rekord og sat ny verdensrekord i hotdogspisning. Foto: ANDREW KELLY

Med de 75 spiste hotdog på blot 10 minutter kunne 36-årige 'Jaws' lade sig hylde med sit 13. Mustard Yellow Belt (sennepsgule bælte, red.) på blot 14 år.

Selv om det flere gange i løbet af de 10 minutter så ud, som om de mange hotdog var ved at få overtaget, formåede den storsvedende Joey Chestnut alligevel at holde stand og sætte ny verdensrekord.

Efterfølgende fortalte rekordindehaveren, at han trods de mange hotdog stadig havde det fint.

»Jeg er oppustet, men jeg føler mig godt tilpas. Og træt,« sagde Joey Chestnut ifølge New York Post.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Joey Chestnut (@joey.chestnut) den 3. Jul, 2019 kl. 12.32 PDT

Og der er da heller ikke noget at sige til, hvis amerikaneren var en smule oppustet efter konkurrencen.

For med de 75 hotdog blev der indtaget hele 21.750 kalorier på blot 10 minutter, hvilket betyder, at der var blot otte sekunder pr. hotdog.

Som følge af coronapandemien var dette års konkurrence flyttet væk fra den sædvanlige lokation på fortovet mellem Surf Avenue og Stillwell Avenue på Coney Island for i stedet at blive afholdt uden tilskuere i et pakhus tilhørende Nathan's Famous.

Og de manglende tilskuere gjorde det sværere for Joey 'Jaws' Chestnut at finde energi til at slå sin egen rekord, fortalte han efter konkurrencen.

Vinderen med sit titelbælte. Foto: ANDREW KELLY

»Det var hårdt. Jeg vidste, at jeg var hurtig i starten, og hotdoggene var tilberedt rigtig godt i dag, men omkring sjette minut savnede jeg virkelig tilskuerne, for de er helt oppe at køre, og så ramte jeg en mur. Det krævede lidt mere arbejde at komme gennem det,« sagde Joey Chestnut til ESPN.

Du kan se interviewet med ESPN såvel som lørdagens rekordforsøg i toppen af artiklen.