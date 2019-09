Et stort chok har endnu engang ramt ridesporten.

Den 32-årige jockey, Melanie Tyndall, er død efter hun faldt af sin hest under et løb.

»Melanie var et meget respekteret medlem af Northern Territory-løbsfamilien, og hendes triste død kommer til at berøre mange i branchen,« skriver Darwin Turf Club i en pressemeddelelse.

Ulykken skete under et galopløb på banen i Fannie Bay i Darwin. Melanie Tyndall mistede balancen, da hendes hest snittede en af modstanderne omkring 300 meter-mærket.

Melanie Tyndall røg af hesten i høj fart, og hun blev hastet til Royal Darwin Hospital efter at have modtaget behandling på banen. I første omgang var hendes tilstand stabil, men hun døde, da hun ankom til hospitalet.

Udover at være jockey arbejdede Melanie Tyndal også som politibetjent, og hos Casuarina Police Station beskriver de hende også som en vellidt og respekteret kollega.

»Dette er en meget svær tid for hendes kæreste, familie, venner, kollegaer og politifamilien. Melanie havde skabt dybe og stærke bånd i vores lille samfund, og politiet gør, hvad de kan for at støtte hendes familie,« fortæller politichef Michael Murphy i en officiel udtalelse.

Det er det andet dødsfald på få dage, der har ramt sporten. Tidligere på ugen kostede et uheldigt fald den 22-årige Mikaela Claridge livet. Hun døde af sine kvæstelser efter en træningstur på Cranbourne Racecourse i Melbourne.

Her faldt hun af sin hest under en tur på træningsbanen, hvor hun red ved siden af en kollega.

»Begge heste blev forskrækkede over det samme, hvad det end var. Det kunne have været, hvad som helst, vi ved det ikke,« sagde kvindernes træner, Ken Keys, ifølge Herald Sun.

Og de to dødsfald har rystet mange - blandt andre den australske jockey Eran Boyd.

'Det er så svært at forstå, at man har mistet endnu en ven og rytter. De sidste to dage har virkelig rystet vores branche. Himlen har fået endnu en engel. Hvil i fred, Mel,' skriver hun på Twitter.